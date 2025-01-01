Музыкальное лото «Битва»

Готовьтесь ностальгировать, веселиться и наслаждаться вечеринкой, полной легендарных хитов! На нашем Музыкальном Лото «БИТВА» вас ждут не только любимые песни, но и приятная атмосфера, где можно расслабиться с бокалом вина в руке.
Каждый участник получает бесплатный бокал красного вина от организаторов. Это отличный способ поднять настроение и погрузиться в атмосферу веселья!
Стоимость участия — 555 рублей с человека. Вечер продлится примерно 2,5 часа, что даст вам возможность полностью насладиться мероприятием.
На территории комплекса, где находится Концерт холл Культура, действует пропускной режим. Чтобы пройти через турникет, нужно отсканировать QR-код на Карте гостя.
Обратите внимание, на входе действует фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидается большое количество гостей и время ожидания может составить до 1 часа.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Ждем вас на Музыкальном Лото «БИТВА»!