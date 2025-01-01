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Музыкальное лото «Битва»
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Музыкальное лото «Битва»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Вечеринка для любителей музыки в Волгограде

Готовьтесь ностальгировать, веселиться и наслаждаться вечеринкой, полной легендарных хитов! На нашем Музыкальном Лото «БИТВА» вас ждут не только любимые песни, но и приятная атмосфера, где можно расслабиться с бокалом вина в руке.

Как проходит вечер?

  • Каждый участник получает бланк с песнями, где нужно зачеркивать услышанные композиции.
  • В программе — три игры, в каждой из которых будет определён победитель с призом от наших друзей!
  • Вам не нужно угадывать песни — на экране будут отображаться клипы и названия. Просто наслаждайтесь музыкой и отмечайте свои успехи!

Бонусы для участников

Каждый участник получает бесплатный бокал красного вина от организаторов. Это отличный способ поднять настроение и погрузиться в атмосферу веселья!

Стоимость и продолжительность

Стоимость участия — 555 рублей с человека. Вечер продлится примерно 2,5 часа, что даст вам возможность полностью насладиться мероприятием.

Важная информация для гостей

На территории комплекса, где находится Концерт холл Культура, действует пропускной режим. Чтобы пройти через турникет, нужно отсканировать QR-код на Карте гостя. 

Обратите внимание, на входе действует фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидается большое количество гостей и время ожидания может составить до 1 часа.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Ждем вас на Музыкальном Лото «БИТВА»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 24 июля
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
19:00 от 555 ₽

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