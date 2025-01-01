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Музыкальное лото «Бинго Бинго»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыкальное лото «Бинго Бинго»

Музыкальное лото «Бинго Бинго»

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное лото «БИНГО БИНГО» в Люстра Бар!

Москва, готовьтесь к незабываемым музыкальным вечеринкам! Новый формат — Музыкальное лото «БИНГО БИНГО» — уже ждет вас в Люстра Бар. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех меломанов!

Что вас ждет?

На вечеринке мы будем вместе подпевать лучшим трекам таких звезд, как Кадышева, Бьянка и даже Тимати. Каждая песня станет поводом для веселья и танцев. Ожидайте много приколов и приятных сюрпризов, как на настоящем корпоративе!

Подарки и сюрпризы

Приготовьтесь к щедрым подаркам! Мы подготовили множество призов, среди которых даже сертификат в «Золотое яблоко» для самых прекрасных цариц. Не упустите возможность выиграть что-то особенное!

Создайте коммьюнити меломанов

Давайте вместе сделаем самое большое коммьюнити меломанов в Москве! Это отличная возможность встретиться с единомышленниками, поделиться любимыми треками и просто отлично провести время. Не пропустите это событие!

Приходите на Музыкальное лото «БИНГО БИНГО» в Люстра Бар и погружайтесь в атмосферу музыки и веселья!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27
17:00 от 1000 ₽

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