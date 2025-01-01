Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыкально-поэтический вечер в особняке Милютина: Пушкин, Есенин, Бродский
Киноафиша Музыкально-поэтический вечер в особняке Милютина: Пушкин, Есенин, Бродский

Музыкально-поэтический вечер в особняке Милютина: Пушкин, Есенин, Бродский

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыка и поэзия в живом диалоге

В особняке Милютина пройдет уникальный поэтически-музыкальный вечер для всех ценителей искусства в его искреннем импровизационном проявлении. На одной сцене выступят два мастера: Александр Кашпурин — пианист международного уровня, чьи импровизации звучали на лучших сценах мира, и Александр Игнатьев — актёр с чувственным слогом, голос которого способен оживить поэзию, придавая каждому слову звуковую плоть.

Волшебство импровизации

Этот вечер станет живой импровизацией, объединенной стихами великих авторов и музыкой клавиш. Прозвучат стихи от Александра Пушкина, Сергея Есенина до Иосифа Бродского, которые обретут для зрителей новое звучание. Также ожидаются вокальные номера на стихи Андрея Вертинского, что добавит вечеру особую атмосферу.

Уютная обстановка и гастрономические удовольствия

Гостям будет предложена уютная рассадка за столиками, где можно заказать напитки и насладиться меню русской кухни от ресторана Milutin1874. Это создаст идеальные условия для погружения в мир поэзии и музыки.

Информация о мероприятии

  • Продолжительность: 1 час 30 минут, без антракта
  • Место: особняк Милютина

Не упустите возможность насладиться этим поэтическим и музыкальным диалогом, который обязательно оставит яркие впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
19:00 от 2300 ₽

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт в арт-пространстве «Фабрика»
6+
Рок
Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт в арт-пространстве «Фабрика»
17 августа в 19:00 Арт-пространство «Фабрика»
от 1600 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
2 сентября в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
Atomic Cellos: Мировые рок-хиты на виолончелях. Концерт во дворце
6+
Рок Живая музыка
Atomic Cellos: Мировые рок-хиты на виолончелях. Концерт во дворце
21 декабря в 18:00 Пространство Freedom / Казанская, 7
от 1600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше