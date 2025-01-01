Музыкально-поэтический вечер в особняке Милютина: Пушкин, Есенин, Бродский

Музыка и поэзия в живом диалоге

В особняке Милютина пройдет уникальный поэтически-музыкальный вечер для всех ценителей искусства в его искреннем импровизационном проявлении. На одной сцене выступят два мастера: Александр Кашпурин — пианист международного уровня, чьи импровизации звучали на лучших сценах мира, и Александр Игнатьев — актёр с чувственным слогом, голос которого способен оживить поэзию, придавая каждому слову звуковую плоть.

Волшебство импровизации

Этот вечер станет живой импровизацией, объединенной стихами великих авторов и музыкой клавиш. Прозвучат стихи от Александра Пушкина, Сергея Есенина до Иосифа Бродского, которые обретут для зрителей новое звучание. Также ожидаются вокальные номера на стихи Андрея Вертинского, что добавит вечеру особую атмосферу.

Уютная обстановка и гастрономические удовольствия

Гостям будет предложена уютная рассадка за столиками, где можно заказать напитки и насладиться меню русской кухни от ресторана Milutin1874. Это создаст идеальные условия для погружения в мир поэзии и музыки.

Информация о мероприятии

Продолжительность: 1 час 30 минут, без антракта

1 час 30 минут, без антракта Место: особняк Милютина

Не упустите возможность насладиться этим поэтическим и музыкальным диалогом, который обязательно оставит яркие впечатления!