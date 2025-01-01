Спектакль Музыкально-поэтический вечер «Счастливчик Пушкин!»

Московский Театр чтеца и Государственный музей Л.Н. Толстого представляют спектакль «Счастливчик Пушкин»

Московский Театр чтеца и Государственный музей Л.Н. Толстого представляют новый спектакль «Счастливчик Пушкин». Название постановки взято из известного стихотворения Булата Окуджавы, который, как заметил филолог Юрий Михайлович Лотман, лучше всех понял Александра Пушкина. Лотман утверждал: «На мой взгляд, лучше всех Пушкина понял не исследователь, а поэт — Булат Окуджава. В его стихах больше понимания личности Пушкина, чем во многих академических трудах…»

Тематика и содержание

«Счастливчик» — это образ творца, которому важны душевный покой и всеобщее признание. В спектакле прозвучат поэтические произведения как Булата Окуджавы, так и Александра Пушкина. Эти стихи пронизаны надеждой на лучшее, любовью к жизни и верой в победу добра и справедливости.

Музыка и атмосфера

В спектакле также звучит искромётная поэзия А. Пушкина, гармонично дополняемая музыкальными композициями. Это создает особую атмосферу, согревающую души зрителей надеждой на лучшее и любовью к жизни.

Художественный руководитель

Художественный руководитель Театра чтеца — заслуженный работник культуры Российской Федерации, профессор М.П. Оссовская, чья работа поможет раскрыть все грани творчества великих поэтов.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который станет настоящим праздником для любителей поэзии и театра!