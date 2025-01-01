Спектакль Музыкально-поэтический вечер «Рождественское чудо»

Новогодняя музыкально-поэтическая шкатулка

Как по мановению волшебной палочки, пространство театра превратится в музыкально-поэтическую шкатулку. Зрители отправятся в удивительное путешествие по миру волшебной поэзии и музыки — от великих творений классиков до любимых произведений современности. Это будет захватывающее странствие, которое зарядит новогодним настроением на все выходные!

Уютный вечер при свечах подарит вам два часа изысканных творческих удовольствий и погружение в настоящую рождественскую сказку. Программа объединит лучшие новогодние стихи, песни и истории в исполнении петербургского писателя и композитора, художественного руководителя театра «НЕОЛИРА» Антона Тарасова.

В программе вечера

Вы услышите произведения таких великих авторов, как:

Иосиф Бродский

Борис Пастернак

Марина Цветаева

Алексей Апухтин

Анна Ахматова

Сергей Есенин

Владимир Маяковский

Булат Окуджава

Игорь Северянин

Николай Гумилев

Александр Блок

Иван Бунин

Константин Бальмонт

Арсений Тарковский

Осип Мандельштам

Владимир Соловьев

Владимир Набоков

Саша Чёрный

Об Антоне Тарасове

Антон Тарасов — человек, который поднимется на сцену, чтобы отправиться вместе со зрителями в новогоднее путешествие. С психологическим образованием, он нашел свое призвание в искусстве. Будучи композитором, он создал множество известных хитовых произведений. Тарасов — также талантливый писатель, автор роман «Пару штрихов тому назад» и трёхтомника «Карельская сага», чьи работы получили восторженные отзывы критиков и читателей. Он является основателем театра «НЕОЛИРА», продюсером и организатором ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».

Музыканты вечера

В сопровождении великолепных музыкантов:

Алексей Швыдкин — фортепиано, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель Преображенского фестиваля искусств.

Никита Шишкин — скрипка, лауреат международных конкурсов, солист Ансамбля песни и пляски Западного Военного Округа.

Подарите себе новогоднее чудо

Подарите себе и своим любимым незабываемое новогоднее чудо! Каждый зритель унесёт в сердце свою рождественскую открытку, все пожелания из которой обязательно исполнятся в новом году. Все билеты участвуют в розыгрыше призов от театра «НЕОЛИРА».

Продолжительность: 2 часа.

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» основан в 2019 году и предлагает зрителям более сотни представлений: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли, сольные концерты, стендапы и квартирники. Каждый проект театра неизменно дарит уникальные эмоции.