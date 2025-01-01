Спектакль Музыкально-поэтический вечер «Рождественское чудо»

Меню
Музыкально-поэтический вечер «Рождественское чудо»
12+
О спектакле

Новогодняя музыкально-поэтическая шкатулка

Как по мановению волшебной палочки, пространство театра превратится в музыкально-поэтическую шкатулку. Зрители отправятся в удивительное путешествие по миру волшебной поэзии и музыки — от великих творений классиков до любимых произведений современности. Это будет захватывающее странствие, которое зарядит новогодним настроением на все выходные!

Уютный вечер при свечах подарит вам два часа изысканных творческих удовольствий и погружение в настоящую рождественскую сказку. Программа объединит лучшие новогодние стихи, песни и истории в исполнении петербургского писателя и композитора, художественного руководителя театра «НЕОЛИРА» Антона Тарасова.

В программе вечера

Вы услышите произведения таких великих авторов, как:

  • Иосиф Бродский
  • Борис Пастернак
  • Марина Цветаева
  • Алексей Апухтин
  • Анна Ахматова
  • Сергей Есенин
  • Владимир Маяковский
  • Булат Окуджава
  • Игорь Северянин
  • Николай Гумилев
  • Александр Блок
  • Иван Бунин
  • Константин Бальмонт
  • Арсений Тарковский
  • Осип Мандельштам
  • Владимир Соловьев
  • Владимир Набоков
  • Саша Чёрный

Об Антоне Тарасове

Антон Тарасов — человек, который поднимется на сцену, чтобы отправиться вместе со зрителями в новогоднее путешествие. С психологическим образованием, он нашел свое призвание в искусстве. Будучи композитором, он создал множество известных хитовых произведений. Тарасов — также талантливый писатель, автор роман «Пару штрихов тому назад» и трёхтомника «Карельская сага», чьи работы получили восторженные отзывы критиков и читателей. Он является основателем театра «НЕОЛИРА», продюсером и организатором ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».

Музыканты вечера

В сопровождении великолепных музыкантов:

  • Алексей Швыдкин — фортепиано, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель Преображенского фестиваля искусств.
  • Никита Шишкин — скрипка, лауреат международных конкурсов, солист Ансамбля песни и пляски Западного Военного Округа.

Подарите себе новогоднее чудо

Подарите себе и своим любимым незабываемое новогоднее чудо! Каждый зритель унесёт в сердце свою рождественскую открытку, все пожелания из которой обязательно исполнятся в новом году. Все билеты участвуют в розыгрыше призов от театра «НЕОЛИРА».

Продолжительность: 2 часа.

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» основан в 2019 году и предлагает зрителям более сотни представлений: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли, сольные концерты, стендапы и квартирники. Каждый проект театра неизменно дарит уникальные эмоции.

Купить билет на спектакль Музыкально-поэтический вечер «Рождественское чудо»

Январь
7 января среда
19:30
Притяжение Санкт-Петербург, Вознесенский просп., 34, литера Ж
от 1500 ₽

