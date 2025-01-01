Спектакль Музыкально-поэтический вечер «Рождественское чудо»

Как по мановению волшебной палочки, пространство театра превратится в музыкально-поэтическую шкатулку. Зрители отправятся в удивительное путешествие по миру волшебной поэзии и музыки — от великих творений классиков до любимых произведений современности. Это будет захватывающее странствие, которое зарядит новогодним настроением на все выходные!
Уютный вечер при свечах подарит вам два часа изысканных творческих удовольствий и погружение в настоящую рождественскую сказку. Программа объединит лучшие новогодние стихи, песни и истории в исполнении петербургского писателя и композитора, художественного руководителя театра «НЕОЛИРА» Антона Тарасова.
Вы услышите произведения таких великих авторов, как:
Антон Тарасов — человек, который поднимется на сцену, чтобы отправиться вместе со зрителями в новогоднее путешествие. С психологическим образованием, он нашел свое призвание в искусстве. Будучи композитором, он создал множество известных хитовых произведений. Тарасов — также талантливый писатель, автор роман «Пару штрихов тому назад» и трёхтомника «Карельская сага», чьи работы получили восторженные отзывы критиков и читателей. Он является основателем театра «НЕОЛИРА», продюсером и организатором ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».
В сопровождении великолепных музыкантов:
Подарите себе и своим любимым незабываемое новогоднее чудо! Каждый зритель унесёт в сердце свою рождественскую открытку, все пожелания из которой обязательно исполнятся в новом году. Все билеты участвуют в розыгрыше призов от театра «НЕОЛИРА».
Продолжительность: 2 часа.
Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» основан в 2019 году и предлагает зрителям более сотни представлений: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли, сольные концерты, стендапы и квартирники. Каждый проект театра неизменно дарит уникальные эмоции.