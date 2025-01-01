Спектакль Музыкально-поэтический вечер «Рождественское чудо»

Новогоднее музыкально-поэтическое путешествие с театром Неолира

Как по мановению волшебной палочки, пространство театра станет музыкально-поэтической шкатулкой. Зрители совершат удивительное путешествие в мир волшебной поэзии и музыки, от великих классических произведений до любимых современных шедевров. Это захватывающее странствие зарядит новогодним настроением на все выходные!

Уютный вечер при свечах подарит вам два часа изысканных творческих удовольствий и погружения в настоящую рождественскую сказку. В программе — лучшие новогодние стихи, песни и истории в исполнении петербургского писателя и композитора, художественного руководителя театра «НЕОЛИРА» Антона Тарасова.

Что вас ждет в программе?

Среди произведений — стихи таких мастеров, как:

Иосиф Бродский

Борис Пастернак

Марина Цветаева

Алексей Апухтин

Анна Ахматова

Сергей Есенин

Владимир Маяковский

Булат Окуджава

Игорь Северянин

Николай Гумилев

Александр Блок

Иван Бунин

Константин Бальмонт

Арсений Тарковский

Осип Мандельштам

Владимир Соловьев

Владимир Набоков

Саша Черный

Об Антоне Тарасове

Антон Тарасов — это человек, который в этот день поднимется на сцену, чтобы вместе со зрителями отправиться в новогоднее путешествие. Имея психологическое образование, он выбрал иное призвание — стал композитором и автором сотни известных хитов. Он также является талантливым писателем, подарившим миру роман «Пару штрихов тому назад» и трёхтомник «Карельская сага», которые получили восторженные отзывы читателей и критиков. Антон — основатель театра «НЕОЛИРА», продюсер и организатор ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».

Вечер при свете свечей

В сопровождении талантливых музыкантов:

Фортепиано: Алексей Швыдкин — лауреат международных конкурсов, художественный руководитель Преображенского фестиваля искусств.

Скрипка: Никита Шишкин — лауреат международных конкурсов, солист Ансамбля песни и пляски Западного Военного Округа.

Подарите себе и своим любимым незабываемое новогоднее чудо! Пусть каждый зритель унесет в сердце свою рождественскую открытку, все написанное в которой обязательно исполнится в новом году! Все билеты участвуют в розыгрыше призов от театра «НЕОЛИРА».

О театре «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. За это время в его репертуаре появилось более ста представлений: поэтических вечеров, конкурсов, открытых микрофонов, вечеров памяти, спектаклей, сольных концертов, стендапов и квартирников. Телевизионные мероприятия театра неизменно дарят зрителям эмоции, которые может подарить лишь живое искусство.