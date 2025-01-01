Спектакль Музыкально-поэтический вечер «Рождественское чудо»

Как по мановению волшебной палочки, пространство театра станет музыкально-поэтической шкатулкой. Зрители совершат удивительное путешествие в мир волшебной поэзии и музыки, от великих классических произведений до любимых современных шедевров. Это захватывающее странствие зарядит новогодним настроением на все выходные!
Уютный вечер при свечах подарит вам два часа изысканных творческих удовольствий и погружения в настоящую рождественскую сказку. В программе — лучшие новогодние стихи, песни и истории в исполнении петербургского писателя и композитора, художественного руководителя театра «НЕОЛИРА» Антона Тарасова.
Среди произведений — стихи таких мастеров, как:
Антон Тарасов — это человек, который в этот день поднимется на сцену, чтобы вместе со зрителями отправиться в новогоднее путешествие. Имея психологическое образование, он выбрал иное призвание — стал композитором и автором сотни известных хитов. Он также является талантливым писателем, подарившим миру роман «Пару штрихов тому назад» и трёхтомник «Карельская сага», которые получили восторженные отзывы читателей и критиков. Антон — основатель театра «НЕОЛИРА», продюсер и организатор ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».
В сопровождении талантливых музыкантов:
Подарите себе и своим любимым незабываемое новогоднее чудо! Пусть каждый зритель унесет в сердце свою рождественскую открытку, все написанное в которой обязательно исполнится в новом году! Все билеты участвуют в розыгрыше призов от театра «НЕОЛИРА».
Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. За это время в его репертуаре появилось более ста представлений: поэтических вечеров, конкурсов, открытых микрофонов, вечеров памяти, спектаклей, сольных концертов, стендапов и квартирников. Телевизионные мероприятия театра неизменно дарят зрителям эмоции, которые может подарить лишь живое искусство.