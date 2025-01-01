Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыкально-поэтический вечер «Рождественское чудо»
Киноафиша Музыкально-поэтический вечер «Рождественское чудо»

Спектакль Музыкально-поэтический вечер «Рождественское чудо»

12+
Возраст 12+

О спектакле

Новогоднее музыкально-поэтическое путешествие с театром Неолира

Как по мановению волшебной палочки, пространство театра станет музыкально-поэтической шкатулкой. Зрители совершат удивительное путешествие в мир волшебной поэзии и музыки, от великих классических произведений до любимых современных шедевров. Это захватывающее странствие зарядит новогодним настроением на все выходные!

Уютный вечер при свечах подарит вам два часа изысканных творческих удовольствий и погружения в настоящую рождественскую сказку. В программе — лучшие новогодние стихи, песни и истории в исполнении петербургского писателя и композитора, художественного руководителя театра «НЕОЛИРА» Антона Тарасова.

Что вас ждет в программе?

Среди произведений — стихи таких мастеров, как:

  • Иосиф Бродский
  • Борис Пастернак
  • Марина Цветаева
  • Алексей Апухтин
  • Анна Ахматова
  • Сергей Есенин
  • Владимир Маяковский
  • Булат Окуджава
  • Игорь Северянин
  • Николай Гумилев
  • Александр Блок
  • Иван Бунин
  • Константин Бальмонт
  • Арсений Тарковский
  • Осип Мандельштам
  • Владимир Соловьев
  • Владимир Набоков
  • Саша Черный

Об Антоне Тарасове

Антон Тарасов — это человек, который в этот день поднимется на сцену, чтобы вместе со зрителями отправиться в новогоднее путешествие. Имея психологическое образование, он выбрал иное призвание — стал композитором и автором сотни известных хитов. Он также является талантливым писателем, подарившим миру роман «Пару штрихов тому назад» и трёхтомник «Карельская сага», которые получили восторженные отзывы читателей и критиков. Антон — основатель театра «НЕОЛИРА», продюсер и организатор ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».

Вечер при свете свечей

В сопровождении талантливых музыкантов:

  • Фортепиано: Алексей Швыдкин — лауреат международных конкурсов, художественный руководитель Преображенского фестиваля искусств.
  • Скрипка: Никита Шишкин — лауреат международных конкурсов, солист Ансамбля песни и пляски Западного Военного Округа.

Подарите себе и своим любимым незабываемое новогоднее чудо! Пусть каждый зритель унесет в сердце свою рождественскую открытку, все написанное в которой обязательно исполнится в новом году! Все билеты участвуют в розыгрыше призов от театра «НЕОЛИРА».

О театре «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. За это время в его репертуаре появилось более ста представлений: поэтических вечеров, конкурсов, открытых микрофонов, вечеров памяти, спектаклей, сольных концертов, стендапов и квартирников. Телевизионные мероприятия театра неизменно дарят зрителям эмоции, которые может подарить лишь живое искусство.

Купить билет на спектакль Музыкально-поэтический вечер «Рождественское чудо»

Помощь с билетами
В других городах
Январь
6 января вторник
19:00
Современник Санкт-Петербург, Некрасова, 1/38
от 1500 ₽
7 января среда
19:30
Притяжение Санкт-Петербург, Вознесенский просп., 34, литера Ж
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Остров сокровищ
6+
Детский Мюзикл
Остров сокровищ
30 марта в 18:00 Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии
от 500 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
8 июня в 12:00 Casino Museum
от 900 ₽
Гарри Поттер и Новогодняя тайна Хогвартса
6+
Детские елки Интерактивный
Гарри Поттер и Новогодняя тайна Хогвартса
10 января в 12:00 Jagger
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше