Спектакль Музыкально-поэтический вечер. Анна Ахматова и другие

Музыкально-поэтический вечер «Анна Ахматова и другие»

Театр «Неолира» приглашает вас на уникальный музыкально-поэтический вечер, посвящённый великой русской поэтессе Анне Ахматовой. Мероприятие состоится в музей-квартире Л.Н. Бенуа на Васильевском острове.

Программа вечера

Вечер начнётся увлекательной экскурсией по музею-квартире выдающегося русского архитектора Леонтия Николаевича Бенуа. За экскурсией последует звучание поэзии в сопровождении фортепиано и скрипки. Мистическая аура, созданная живым светом свечей, добавит особое ощущение причастности к божественному.

В программе прозвучат стихи Анны Ахматовой разных лет, включая поэму «Реквием» и «Поэму без героя». Также будут представлены произведения таких мастеров слова, как Иосиф Бродский, Осип Мандельштам, Николай Гумилёв, Александр Блок, Иван Бунин, Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Сергей Есенин, Арсений Тарковский и другие.

Читает Антон Тарасов

Художественный руководитель театра «Неолира» Антон Тарасов поведёт зрителей в это небывалое литературное путешествие. Его эрудированность и искренность позволят раскрыть перед зрителями чарующую глубину мировой литературы.

Антон – не только талантливый читатель, но и композитор, автор множества известных хитов. Его произведения звучат в Мариинском театре и других площадках Санкт-Петербурга. Он также является автором романа «Ирония фарта» и трёхтомника «Карельская сага», получивших восторженные отзывы.

Музыкальное сопровождение

Вечер будет сопровождаться музыкой таких известных композиторов, как Пётр Чайковский, Сергей Рахманинов и Александр Скрябин. На фортепиано выступит Алексей Швыдкин, лауреат международных конкурсов, а на скрипке – Никита Шишкин, солист Ансамбля песни и пляски Западного Военного Округа.

Специальные предложения для гостей

Каждому гостю будет предложен welcome drink. Все билеты участвуют в розыгрыше призов от театра «Неолира». Для зрителей первого ряда (VIP) предусмотрены удобные мягкие кресла, а в билетах категории «Диваны» включено банкетное предложение с закусками, напитками и подарком от театра.

О театре «Неолира»

Лирико-драматический театр «Неолира» был основан в 2019 году и на сегодняшний день имеет в своём репертуаре более ста представлений: поэтических вечеров, конкурсов, открытых микрофонов, вечеров памяти и спектаклей. Каждый проект театра дарит зрителям уникальные эмоции и незабываемые впечатления.