Музыкально-поэтический спектакль «ОниЧитаютСтихи»
Киноафиша Музыкально-поэтический спектакль «ОниЧитаютСтихи»

Спектакль Музыкально-поэтический спектакль «ОниЧитаютСтихи»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Авторский музыкально-поэтический спектакль Марины Дровосековой. Марина Дровосекова - актриса театра Сатирикон и театра Наций, доцент кафедры сценической речи и актерского мастерства школы-студии МХАТ и ВШСИ Константина Райкина. Вы услышите лучшие поэтические произведения великих русских поэтов: Юрия Левитанского, Давида Самойлова, Афанасия Фета, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой и многих других с темами о весне, любви и театре в музыкальном сопровождении: Гиа Канчели Фаустаса Латенаса Альфреда Шнитке Антонио Вивальди Арво Пярт Астора Пьяццолы Эрика Сати Александра Вертинского В исполнении лауреатов международных конкурсов и лауреатов премии правительства Москвы: Скрипка (Диана КЕМЕЛЬМАН) Фортепиано (Александр Антонов)

