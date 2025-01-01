Спектакль Музыкально-поэтический спектакль «ОниЧитаютСтихи»

Авторский музыкально-поэтический спектакль Марины Дровосековой. Марина Дровосекова - актриса театра Сатирикон и театра Наций, доцент кафедры сценической речи и актерского мастерства школы-студии МХАТ и ВШСИ Константина Райкина. Вы услышите лучшие поэтические произведения великих русских поэтов: Юрия Левитанского, Давида Самойлова, Афанасия Фета, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой и многих других с темами о весне, любви и театре в музыкальном сопровождении: Гиа Канчели Фаустаса Латенаса Альфреда Шнитке Антонио Вивальди Арво Пярт Астора Пьяццолы Эрика Сати Александра Вертинского В исполнении лауреатов международных конкурсов и лауреатов премии правительства Москвы: Скрипка (Диана КЕМЕЛЬМАН) Фортепиано (Александр Антонов)