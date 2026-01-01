Спектакль Музыкально-поэтический перфоманс «Маяковский»

Маяковский: голос, который не знает заката

«Маяковский шагнул в ночь, чтобы его слово никогда не знало заката. Послушайте! Он здесь, на этой сцене, в каждом стихотворении, голосе и аккорде. Чем не повод проснуться и вдохновиться искусством жить?»

Это вопрос, который мы задаём каждому зрителю. Художественная группировка Territory в коллаборации со студией камерной музыки Simple Music Ensemble представляет сенсационный перформанс, посвящённый Маяковскому и каждому из вас.

Три воплощения поэта

Перформанс расскажет о трёх образах поэта, которые конкурируют за первенство и женщину-Музу. Это уникальное сочетание современности и бессмертной классики. Вы услышите не просто музыку, а целый оркестр занимательных звуков: от классических инструментов до необычных «флейт-позвоночников». Приготовьтесь стать непосредственными участниками нашей революции жанров!

Знакомьтесь, наши артисты

В этом проекте участвуют талантливые исполнители: Иван Авдеев, Богдан Щукин, Георгий Шимоненко и Мария Кочелова. Коллектив Simple Music Ensemble создает концерты на лучших мировых сценах, объединяя профессиональных музыкантов из разных стран, искренне любящих своё дело. Их многогранный подход к музыке позволяет расширять границы творческой деятельности.

Творческий эксперимент

Художественная группировка Territory - команда профессиональных артистов театра и кино, которая разрывает формальные рамки. Каждый их проект - это живой эксперимент со словом, звуком и театральным действием. Наша территория – это пространство встречи культурных эпох, где поэзия и музыка становятся универсальным языком для диалога между зрителем и великими личностями прошлого.

Откройте глаза и присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии творчества и искусства!