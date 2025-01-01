Меню
Музыкально-поэтический концерт "Снег идет"
Билеты от 500₽
Киноафиша Музыкально-поэтический концерт "Снег идет"

Музыкально-поэтический концерт "Снег идет"

6+
Продолжительность 50 минут без антракта
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Новогодний концерт в «Зарядье»

Приглашаем вас погрузиться в волшебство зимней сказки на музыкально-поэтическом шоу «Снег идёт». Это событие, настроенное на атмосферу ожидания чуда в канун Нового года и Рождества, обещает подарить зрителям незабываемые впечатления.

О постановке

Спектакль вдохновлён одноимённой кантатой Георгия Свиридова и стихами Бориса Пастернака. В этом уникальном представлении переплетены музыка русских и советских композиторов с текстами великих поэтов и народными песнями.

Команда

В центре действия — Поэт в исполнении Кирилла Пирогова, который вместе со своей Душой, которую сыграет Галина Тюнина, и хором мальчиков и юношей Cantus под управлением художественного руководителя и дирижёра Александры Самохваловой, отправляется в волшебное путешествие по зимнему миру.

Что ожидать

«Снег идёт» — это не просто концерт, а тонкая история, наполняющая сердце теплом и радостью, которые так важны в праздники. Не упустите возможность стать частью этого удивительного зрелища!

Декабрь
21 декабря воскресенье
12:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

