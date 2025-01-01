Музыкально-поэтический концерт "Снег идет"

Новогодний концерт в «Зарядье»

Приглашаем вас погрузиться в волшебство зимней сказки на музыкально-поэтическом шоу «Снег идёт». Это событие, настроенное на атмосферу ожидания чуда в канун Нового года и Рождества, обещает подарить зрителям незабываемые впечатления.

О постановке

Спектакль вдохновлён одноимённой кантатой Георгия Свиридова и стихами Бориса Пастернака. В этом уникальном представлении переплетены музыка русских и советских композиторов с текстами великих поэтов и народными песнями.

Команда

В центре действия — Поэт в исполнении Кирилла Пирогова, который вместе со своей Душой, которую сыграет Галина Тюнина, и хором мальчиков и юношей Cantus под управлением художественного руководителя и дирижёра Александры Самохваловой, отправляется в волшебное путешествие по зимнему миру.

Что ожидать

«Снег идёт» — это не просто концерт, а тонкая история, наполняющая сердце теплом и радостью, которые так важны в праздники. Не упустите возможность стать частью этого удивительного зрелища!