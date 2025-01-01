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Киноафиша Музыкально-литературный концерт группы «Девы Евы» – «Письма и песни»

Музыкально-литературный концерт группы «Девы Евы» – «Письма и песни»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Приглашаем на уникальный концерт «Письма и песни»!

26 июля 2025 года в театре «ВелесО» состоится музыкально-литературный концерт группы «Девы Евы». Пять талантливых девушек подарят вам незабываемый вечер вдохновения и ярких эмоций.

Что вас ждет на концерте?

В программе — душевные каверы известных песен и проникновенное чтение писем великих авторов. Это уникальное сочетание музыки и литературы создаст атмосферу живого искусства, где каждое произведение раскрывает новые грани человеческих чувств.

Не упустите возможность!

Концерт «Письма и песни» — это настоящее путешествие в мир эмоций, которое нельзя пропустить. Ждем вас в театре «ВелесО», чтобы вместе прожить эти особенные моменты.

Билеты уже в продаже! Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Конно-драматический театр «Велесо» Санкт-Петербург, Всеволожский р-н, дер. Лепсари, база «Спутник»
19:00 от 1100 ₽

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