Музыкально-литературный концерт группы «Девы Евы» – «Письма и песни»

Приглашаем на уникальный концерт «Письма и песни»!

26 июля 2025 года в театре «ВелесО» состоится музыкально-литературный концерт группы «Девы Евы». Пять талантливых девушек подарят вам незабываемый вечер вдохновения и ярких эмоций.

Что вас ждет на концерте?

В программе — душевные каверы известных песен и проникновенное чтение писем великих авторов. Это уникальное сочетание музыки и литературы создаст атмосферу живого искусства, где каждое произведение раскрывает новые грани человеческих чувств.

Не упустите возможность!

Концерт «Письма и песни» — это настоящее путешествие в мир эмоций, которое нельзя пропустить. Ждем вас в театре «ВелесО», чтобы вместе прожить эти особенные моменты.

Билеты уже в продаже! Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!