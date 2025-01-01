Спектакль Музыкально-экскурсионный проект «Край Демидовский»

Проект «Край Демидовский». Посвящение историческому наследию Демидовых на Урале

«Край Демидовский» – это уникальное сочетание прогулки, посещения музеев и увлекательных рассказов, дополненное музыкально-интерактивной программой. Участники отправятся в путь на комфортабельном автобусе (проезд бесплатный), наслаждаясь исполнением аутентичных уральских народных и знаменитых авторских песен артистами Уральского центра народного искусства. Спектакль посвящен историческому наследию Демидовых на Урале.

Программа мероприятия

Обзорная экскурсия по исторической Сысерти «Сысерть заводская: исследование уральских традиций и быта».

Погружение в самобытную культуру Сысерти, знакомство с бытом предков и участие в весёлых забавах, состязаниях и игрищах.

Уникальная возможность услышать сказы и легенды с новой стороны под руководством экскурсовода Эдуарда Черных.

Что вас ждет на экскурсии

Во время экскурсии вы сможете:

Узнать, почему в центре города высится гора и кто выбрал это место для постройки завода.

Совершить подъём на гору Бессонову по безопасной лестнице и полюбоваться местностью с высоты птичьего полёта.

Исследовать старый плотинный канал и выяснить, откуда город получал энергию.

Сфотографироваться на фоне завода и уникальной эстакады.

Послушать старые заводские байки под наигрыш гармони от колоритного экскурсовода.

Разучить былые игры и испытать свою ловкость и смекалку.

Вспомнить сказки, которые слушал в юности Паша Бажов.

Побывать в старой русской избе с самоварами, выбеленной печью и деревянными интерьерами.

Посетить экскурсию по фарфоровому заводу и музею, а также принять участие в мастер-классе по росписи фарфоровой посуды.

Посмотреть экспозицию в Доме-музее П.П. Бажова.

Об экспозиции Дома-музея П.П. Бажова

Экспозиция музея, созданная в 1982 г. под руководством зав. музеем Л.А. Чесновой, посвящена быту жителей Сысерти конца XIX – начала XX века. Здесь воссозданы аутентичные надворные постройки, службы и огород. Центром усадьбы является флигель «малуха», состоящий из горницы, кухни, чулана и сеней. К дворовым постройкам примыкает огород, который также является частью экспозиции.