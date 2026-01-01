Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыкальная среда
Киноафиша Музыкальная среда

Музыкальная среда

12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+

О концерте

Музыкальный квартирник с Антоном Моцкусом

В Драматическом театре им. Пушкина пройдет уникальное музыкальное событие — квартирник, который проведет популярный ведущий Антон Моцкус, известный по проекту «Джем». В этом месяце в рамках музыкальной среды на Новой сцене «Пушка+» он пригласит известных музыкантов Красноярска, имена которых держатся в секрете до самого выступления.

Что ожидает зрителей? Антон и его коллеги затронут творчество гостей, расскажут о ярких моментах из их карьеры и жизни. Главной частью становятся выступления музыкантов, которые исполнят свои любимые песни и каверы на популярных хиты. Это создает атмосферу домашнего уюта и дружеских посиделок, что особенно приятно в холодное зимнее время.

Событие отлично подойдет любителям необычных музыкальных открытий и тех, кто ценит живое общение с артистами. Зрители смогут не только слушать, но и присоединяться к исполнению любимых мелодий!

 

Купить билет на концерт Музыкальная среда

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
4 апреля суббота
18:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 1700 ₽

В ближайшие дни

Шоу трех роялей Bel Suono. Лучшее и новое
6+
Классическая музыка Эстрада
Шоу трех роялей Bel Suono. Лучшее и новое
27 марта в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 1800 ₽
Илья Поляков. Концерт композитора «Биография»
12+
Классическая музыка
Илья Поляков. Концерт композитора «Биография»
7 апреля в 19:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 900 ₽
Уральские Пельмени. Лучшее
6+
Юмор
Уральские Пельмени. Лучшее
17 октября в 19:30 Гранд-холл Сибирь
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше