Музыкальная среда

В Драматическом театре им. Пушкина пройдет уникальное музыкальное событие — квартирник, который проведет популярный ведущий Антон Моцкус, известный по проекту «Джем». В этом месяце в рамках музыкальной среды на Новой сцене «Пушка+» он пригласит известных музыкантов Красноярска, имена которых держатся в секрете до самого выступления.

Что ожидает зрителей? Антон и его коллеги затронут творчество гостей, расскажут о ярких моментах из их карьеры и жизни. Главной частью становятся выступления музыкантов, которые исполнят свои любимые песни и каверы на популярных хиты. Это создает атмосферу домашнего уюта и дружеских посиделок, что особенно приятно в холодное зимнее время.

Событие отлично подойдет любителям необычных музыкальных открытий и тех, кто ценит живое общение с артистами. Зрители смогут не только слушать, но и присоединяться к исполнению любимых мелодий!