Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыкальная сказка «Щелкунчик»
Киноафиша Музыкальная сказка «Щелкунчик»

Музыкальная сказка «Щелкунчик»

0+
Возраст 0+

О концерте

Сказочное путешествие с «Щелкунчиком» в Екатеринбурге

Новогодняя пора — время праздника и волшебства. Концертный дом «Екатерининский» приглашает вас в удивительное путешествие по самой новогодней истории — о великолепном Щелкунчике.

Музыка Чайковского

Вечная музыка П. И. Чайковского передаст все глубину переживаний милой Мари и захватывающую битву Щелкунчика с королем Мышей. Кроме того, вы сможете насладиться всеми любимым вальсом цветов, который вновь заставит сердца зрителей трепетать.

Живопись на воде

Невероятные образы на воде, создаваемые художницей Анной Ветлужских прямо во время спектакля, сотрут грань между реальностью и сказкой. Это погружение в чувственный мир музыки волшебных историй подарит атмосферу новогоднего чуда.

Читайте сказку

Сказку читает Алексей Петров, добавляя особую атмосферу в это магическое событие.

Кто создает волшебство?

Художественный руководитель и главный дирижёр концерта — Сергей Царегородцев, который несет ответственность за музыкальную часть спектакля и создает незабываемые моменты для зрителей.

Приходите и погрузитесь в атмосферу новогоднего волшебства вместе с «Щелкунчиком»!

Подборки
Новогодние концерты в Екатеринбурге: от детских елок до филармонических вечеров Новогодние концерты в Екатеринбурге: от детских елок до филармонических вечеров

Купить билет на концерт Музыкальная сказка «Щелкунчик»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
28 декабря воскресенье
12:00
Окружной дом офицеров Екатеринбург, Первомайская, 27
от 500 ₽
14:30
Окружной дом офицеров Екатеринбург, Первомайская, 27
от 500 ₽

В ближайшие дни

WOW Stand Up
18+
Юмор
WOW Stand Up
23 января в 20:00 Pravda Bar
от 1000 ₽
Stand Up на опыте
18+
Юмор
Stand Up на опыте
31 января в 18:00 Pravda Bar
от 1000 ₽
Любэ
6+
Эстрада Шансон
Любэ
28 февраля в 18:00 Космос
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше