Музыкальная сказка «Щелкунчик»

Сказочное путешествие с «Щелкунчиком» в Екатеринбурге

Новогодняя пора — время праздника и волшебства. Концертный дом «Екатерининский» приглашает вас в удивительное путешествие по самой новогодней истории — о великолепном Щелкунчике.

Музыка Чайковского

Вечная музыка П. И. Чайковского передаст все глубину переживаний милой Мари и захватывающую битву Щелкунчика с королем Мышей. Кроме того, вы сможете насладиться всеми любимым вальсом цветов, который вновь заставит сердца зрителей трепетать.

Живопись на воде

Невероятные образы на воде, создаваемые художницей Анной Ветлужских прямо во время спектакля, сотрут грань между реальностью и сказкой. Это погружение в чувственный мир музыки волшебных историй подарит атмосферу новогоднего чуда.

Читайте сказку

Сказку читает Алексей Петров, добавляя особую атмосферу в это магическое событие.

Кто создает волшебство?

Художественный руководитель и главный дирижёр концерта — Сергей Царегородцев, который несет ответственность за музыкальную часть спектакля и создает незабываемые моменты для зрителей.

Приходите и погрузитесь в атмосферу новогоднего волшебства вместе с «Щелкунчиком»!