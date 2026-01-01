Музыкальная сказка «Щелкунчик» с песочной анимацией

Музыкалная сказка «Щелкунчика» в Доме Гоголя в Москве

«Щелкунчик» от Артсказки — это вечер, когда граница между музыкой, песком и чудом исчезает. Под звуки рояля и мерцание свечей на сцене рождается поистине магическая атмосфера. Художник создает удивительные картины, которые живут в ритме Чайковского.

Аранжировка Михаила Плетнёва добавляет знакомым мелодиям особую глубину. Музыка словно открывает дверь в ту самую гостиную, где в воздухе витает ожидание чуда. Но что скрывает деревянный Щелкунчик, подаренный Дроссельмейером? И почему в новогоднюю ночь даже самые простые вещи становятся волшебными?

Ответы не в словах, а в музыке и песке, в детских улыбках и в том особенном тепле, которое остается после настоящего праздника. Приходите — пусть эта сказка станет вашей семейной историей, которую вы будете вспоминать весь год.