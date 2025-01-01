Музыкальная сказка с песочной анимацией. Сказка Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король»

Музыкальная сказка с песочной анимацией в Англиканском соборе

Мы приглашаем вас на встречу с прекрасной сказкой, которая подарит вам чудесное новогоднее настроение. Все мы немного становимся детьми в ожидании чуда, и это чудо приходит к нам вместе с романтической историей Эрнеста Теодора Амадея Гофмана и чарующей музыкой Петра Ильича Чайковского.

Щелкунчик: Вечная классика

Занимательная сюжетная линия «Щелкунчика» быстро завоевала популярность после своей первой публикации в 1816 году. Чудесная сказка и сегодня продолжает привлекать внимание творческих людей - живописцев, кинематографистов, мультипликаторов. Она остается любимой новогодней историей для всех, кто верит в торжество Добра и Любви.

Приключения Мари и Принца

В этом концерте вы вновь услышите о необычайных приключениях Мари и Принца. Под звуки знакомой с детства музыки герои оживут в красочной песочной анимации, создавая атмосферу волшебства и радости.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого спектакля, который обещает волшебство и радость как для детей, так и для взрослых. Пусть чудеса начнутся уже сегодня!