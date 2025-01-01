Меню
Музыкальная сказка с песочной анимацией «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф»
Билеты от 2800₽
Киноафиша Музыкальная сказка с песочной анимацией «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф»

Музыкальная сказка с песочной анимацией «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф»

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Приключения в волшебной Нарнии

Мир фэнтези, полный опасностей и приключений, вновь приглашает вас в захватывающее путешествие. Окунитесь в магическую атмосферу знаменитых «Хроник Нарнии», созданных талантом британского писателя Клайва Стейплза Льюиса. Это произведение не только стало культовым, но и продолжает покорять сердца новых почитателей.

Волшебство и музыка

Представьте себе, что вы следуете за Люси Пэванси сквозь двери платяного шкафа. Манящие звуки флейты и старинной кельтской арфы пробуждают воображение, а руки талантливого художника нарисуют таинственную Нарнию. Это место, где честь, дружба и любовь выше всего, где добро всегда побеждает зло, а мечты, как бы сложно ни было, в конце концов сбываются.

Фантазия на сцене

Знакомые образы оживут в необычных картинах из песка, а чудесная музыка дополнит и украсит фантастическую атмосферу спектакля. Каждый зритель сможет ощутить себя частью этого волшебного мира, погружаясь в его уникальную энергию и красоту.

Не упустите шанс стать частью этого чарующего путешествия в Нарнию — мир, где ваши мечты становятся ближе!

4 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 2800 ₽

