Музыкальная сказка «Приключения Человеткина»
Билеты от 0₽
Музыкальная сказка «Приключения Человеткина»

Спектакль Музыкальная сказка «Приключения Человеткина»

0+
Продолжительность 60 минут без антракта
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Интерактивный концерт для детей в «Зарядье»

Проект «Играем книгу» представляет уникальный интерактивный концерт, основанный на творчестве английской писательницы Джулии Дональдсон. В центре сюжета – простая веточка, которая оказалась далеко от родного леса и столкнулась с неожиданными препятствиями. Так, она попадает в непростые ситуации: её хочет поймать игривая собака, а лебедь мечтает использовать веточку для строительства своего гнезда. В конце концов, благодаря новогоднему чуду, веточка находит путь обратно к своей семье.

Вместе с главным героем спектакля – ЧелоВеткиным – зрители впустятся в удивительное путешествие, полное юмора и трогательных моментов. Разгар событий предстанет на страницах большой книги, где с каждым поворотом будут оживать новые персонажи.

Популярность спектакля

Спектакль уже успел завоевать сердца множества детей и их родителей, что подчеркивает его успешность: более 300 представлений на различных концертных площадках. Каждое выступление – это новая история, полная эмоций и красок.

Мастер-класс после спектакля

Не упустите возможность поучаствовать в мастер-классе после сюжета! Дети смогут создать главного героя истории – ЧелоВеткина, что сделает впечатления от спектакля ещё более запоминающимися.

Рекомендации и приобретение билетов

Рекомендуем программу для зрителей от 2 лет. Обратите внимание, что билеты на мероприятие приобретаются для каждого зрителя, независимо от возраста.

Купить билет на спектакль Музыкальная сказка «Приключения Человеткина»

Декабрь
6 декабря суббота
10:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
12:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4

