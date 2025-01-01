Спектакль Музыкальная сказка "Малыш Морозец"

Музыкальный интерактивный спектакль для детей

Приглашаем вас на увлекательный бэби-спектакль «Малыш Морозец» от проекта «Мастерская небылиц»! Это чудесное зимнее приключение расскажет о волшебном мире морозца, который дарит радость и веселье.

Зимние чудеса

Кто нарисовал на окнах зимние узоры? Кто украсил ёлки хрустальными сосульками? Малыш Морозец - озорной зимний волшебник, который стучится в окошко и приглашает детей играть с ним в удивительные снежные забавы.

В этом спектакле вас ждут ледяные рисунки, пушистые хлопья снега, хрустящие следы и волшебная песня новогодней вьюги. Живая музыка добавит атмосферу праздника и сделает ваше впечатление о спектакле незабываемым.

Для всей семьи

«Малыш Морозец» - идеальная возможность разделить зимние радости с близкими. Спектакль рекомендован зрителям от 2 лет. Обратите внимание, что билеты на мероприятие необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от его возраста.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу зимней сказки вместе с любимыми персонажами!