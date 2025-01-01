Меню
Музыкальная сказка «История пряничного человечка»
Киноафиша Музыкальная сказка «История пряничного человечка»

Спектакль Музыкальная сказка «История пряничного человечка»

0+
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Музыкальная сказка для детей в «Зарядье»

Театр-мастерская Angel Home приглашает вас на увлекательную музыкальную сказку о маленьком пряничном человечке с нежным сопровождением арфы.

Приключения пряничного человечка

Наш герой живет в витрине кондитерской лавки напротив цветного бульвара, изо дня в день наблюдая за жителями города. Он мечтает о том, чтобы однажды пройтись по бульвару, узнать, что такое «мороженое», и почему люди встают в очередь за ним, как только раздается звон колокольчика забавной тележки.

В один чудесный день пряничному человечку выпадает возможность отправиться на поиски приключений! Его ждет множество испытаний: сможет ли он проскользнуть мимо стаи голодных воробьёв и хитрой кошки? Найдет ли он путь к заветной тележке с пломбиром и обретет настоящую дружбу?

Мастер-класс после спектакля

После представления маленьких зрителей ждет увлекательный мастер-класс. Они смогут украсить картонных человечков декоративными предметами — лентами, бантиками и помпонами — а также создать для них домики. Эти красивые поделки можно будет забрать на память о спектакле и рассказать родным сказку о пряничном человечке.

Важно знать

Обращаем внимание, что билеты на мероприятие приобретаются для каждого зрителя, независимо от возраста. Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории!

Декабрь
27 декабря суббота
10:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
12:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4

