Спектакль Музыкальная сказка «Буратино»

Филармония имени Габдуллы Тукая приглашает вас на увлекательный детский музыкальный спектакль «Буратино». Герои знаменитой сказки Карло Коллоди, яркие актёрские работы и красочные декорации перенесут зрителей в волшебный мир. Интерактивное общение персонажей с детьми и взрослыми сделает представление по-настоящему захватывающим.
Для многих юных зрителей встреча с любимыми героями «Истории деревянной куклы» станет запоминающимся событием. Эта сказка, впервые опубликованная в 1881 году, завоевала сердца миллионов и была поставлена на ведущих театральных площадках мира. Теперь вы сможете увидеть её в исполнении талантливых московских артистов.
Яркие актёрские работы, незабываемые персонажи, красочные декорации и костюмы, а также мелодии в стиле неаполитанской песни создадут атмосферу настоящей сказки. А интерактивное общение персонажей с малышами и взрослыми не даст вам скучать в течение всего спектакля.
Спектакль без антракта.
Мы ждём вас на нашем спектакле, который станет ярким событием для всей семьи!