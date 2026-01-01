Спектакль Музыкальная сказка «Буратино»

Оповещения от Киноафиши
Музыкальная сказка «Буратино»
0+
Продолжительность 70 минут
Возраст 0+

О спектакле

Детский музыкальный спектакль «Буратино» в Филармонии имени Габдуллы Тукая

Филармония имени Габдуллы Тукая приглашает вас на увлекательный детский музыкальный спектакль «Буратино». Герои знаменитой сказки Карло Коллоди, яркие актёрские работы и красочные декорации перенесут зрителей в волшебный мир. Интерактивное общение персонажей с детьми и взрослыми сделает представление по-настоящему захватывающим.

О спектакле

Для многих юных зрителей встреча с любимыми героями «Истории деревянной куклы» станет запоминающимся событием. Эта сказка, впервые опубликованная в 1881 году, завоевала сердца миллионов и была поставлена на ведущих театральных площадках мира. Теперь вы сможете увидеть её в исполнении талантливых московских артистов.

Актёры в главных ролях

  • Буратино — Константин Хрустачёв
  • Артемон — Юрий Внуков
  • Карабас-Барабас — Пётр Кокорев
  • Мальвина — Ярослава Прокофьева
  • Пьеро — Евгений Миронкин
  • Лиса Алиса — Анна Долгова

Что вас ждёт?

Яркие актёрские работы, незабываемые персонажи, красочные декорации и костюмы, а также мелодии в стиле неаполитанской песни создадут атмосферу настоящей сказки. А интерактивное общение персонажей с малышами и взрослыми не даст вам скучать в течение всего спектакля.

Продолжительность

Спектакль без антракта.

Мы ждём вас на нашем спектакле, который станет ярким событием для всей семьи!

