Музыкальная сказка «Алиса в Стране чудес»

Приглашаем вас на уникальное событие, которое объединяет музыку и сказку! В программе концерта прозвучат музыкальные иллюстрации к знаменитой сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» в исполнении яркого ансамбля.
Звуковые иллюстрации Фёдора Строганова перенесут слушателей в волшебный мир «Алисы». Вместе с ансамблем, восхитительная актриса Любовь Любомирская будет рассказывать историю, а зрители станут свидетелями завораживающей песочной анимации от Лидии Миллер.
Не упустите возможность стать частью этого очаровательного шоу, где музыка, слово и визуальные образы создают неповторимую атмосферу удивления и фантазии!