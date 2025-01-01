Меню
Музыкальная сказка «Алиса в Стране чудес»
Музыкальная сказка «Алиса в Стране чудес»

Возраст 6+
О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в мир чудес. Концерт в кафедральном соборе

Приглашаем вас на уникальное событие, которое объединяет музыку и сказку! В программе концерта прозвучат музыкальные иллюстрации к знаменитой сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» в исполнении яркого ансамбля.

Участники ансамбля

  • Фёдор Строганов (орган) - лауреат международных конкурсов
  • Андрей Савушкин (флейта) - лауреат международных конкурсов
  • Филипп Нодель (гобой) - лауреат международных конкурсов
  • Константин Казначеев (скрипка) - лауреат международных конкурсов
  • Пётр Каретников (виолончель) - лауреат международных конкурсов
  • Любовь Любомирская (художественное слово) - актриса театра и кино
  • Лидия Миллер (художник песочной анимации)

Волшебство музыки и анимации

Звуковые иллюстрации Фёдора Строганова перенесут слушателей в волшебный мир «Алисы». Вместе с ансамблем, восхитительная актриса Любовь Любомирская будет рассказывать историю, а зрители станут свидетелями завораживающей песочной анимации от Лидии Миллер.

Не упустите возможность стать частью этого очаровательного шоу, где музыка, слово и визуальные образы создают неповторимую атмосферу удивления и фантазии!

22 ноября
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
15:00 от 1000 ₽

