Музыкальная шкатулка. От классики до джаза

Концерт Quartetto Classico: В мир классической музыки

Приглашаем вас на очаровательный концерт, в котором примут участие лауреаты международных конкурсов:

  • Диана Кемельман (скрипка)
  • Дарья Куколева (скрипка)
  • Александра Марутаева (альт)
  • Екатерина Досина (виолончель)

В concert также выступит специальный гость:

  • Виктор Волошин (скрипка)

Программа концерта

В программе прозвучат:

  • А. Вивальди — цикл «Времена года», 4 концерта (переложение для квартета)
  • Ж. Массне — «Размышление»
  • К. Дженкинс — «Палладио» (для квартета)
  • Ж. Бизе — антракт из оперы «Кармен»
  • А. Бородин — Ноктюрн из Второго струнного квартета
  • И. Брамс — Венгерский танец №5
  • И. Штраус — полька «Трик-трак»
  • А. Пьяццолла — «Либертанго»
  • К. Жобим — «Девушка из Ипанемы»
  • Ирвинг Берлин — «Easy jazz time»

Камера и гармония

Концерты Вивальди из цикла «Времена года» прозвучат в камерной версии для струнного квартета. Во второй части вечера вы услышите хиты классической музыки и яркие мелодии, аранжированные специально для такого нежного и гармоничного состава.

Если вы хотите отдохнуть и насладиться любимой музыкой в уютной камерной атмосфере, этот концерт станет для вас идеальным местом!

Октябрь
7 октября вторник
19:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
от 500 ₽

