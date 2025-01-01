Музыкальная шкатулка. От классики до джаза

Концерт Quartetto Classico: В мир классической музыки
Приглашаем вас на очаровательный концерт, в котором примут участие лауреаты международных конкурсов:
- Диана Кемельман (скрипка)
- Дарья Куколева (скрипка)
- Александра Марутаева (альт)
- Екатерина Досина (виолончель)
В concert также выступит специальный гость:
Программа концерта
В программе прозвучат:
- А. Вивальди — цикл «Времена года», 4 концерта (переложение для квартета)
- Ж. Массне — «Размышление»
- К. Дженкинс — «Палладио» (для квартета)
- Ж. Бизе — антракт из оперы «Кармен»
- А. Бородин — Ноктюрн из Второго струнного квартета
- И. Брамс — Венгерский танец №5
- И. Штраус — полька «Трик-трак»
- А. Пьяццолла — «Либертанго»
- К. Жобим — «Девушка из Ипанемы»
- Ирвинг Берлин — «Easy jazz time»
Камера и гармония
Концерты Вивальди из цикла «Времена года» прозвучат в камерной версии для струнного квартета. Во второй части вечера вы услышите хиты классической музыки и яркие мелодии, аранжированные специально для такого нежного и гармоничного состава.
Если вы хотите отдохнуть и насладиться любимой музыкой в уютной камерной атмосфере, этот концерт станет для вас идеальным местом!