«Музыкальная шкатулка» от классики до джаза

Приглашаем вас на уникальный концерт в исполнении лауреатов международных конкурсов квартета Quartetto Classico. В составе ансамбля выступят:
Также в концерте примет участие Виктор Волошин (скрипка).
В программе вы услышите:
Концерты Вивальди из цикла «Времена года» прозвучат в камерной версии для струнного квартета. Во второй части концерта вас ждут хиты классической музыки и популярные мелодии, аранжированные специально для этого нежного и гармоничного состава.
Если вы хотите отдохнуть и насладиться любимой музыкой в уютной камерной атмосфере, этот концерт — идеальный выбор для вас!