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«Музыкальная шкатулка» от классики до джаза
Билеты от 500₽
Киноафиша «Музыкальная шкатулка» от классики до джаза

«Музыкальная шкатулка» от классики до джаза

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Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Камерный концерт Quartetto Classico

Приглашаем вас на уникальный концерт в исполнении лауреатов международных конкурсов квартета Quartetto Classico. В составе ансамбля выступят:

  • Диана Кемельман (скрипка)
  • Дарья Куколева (скрипка)
  • Александра Марутаева (альт)
  • Екатерина Досина (виолончель)

Также в концерте примет участие Виктор Волошин (скрипка).

Программа концерта

В программе вы услышите:

  • А. Вивальди — цикл «Времена года», 4 концерта (переложение для квартета)
  • Ж. Массне — «Размышление»
  • К. Дженкинс — «Палладио» (для квартета)
  • Ж. Бизе — антракт из оперы «Кармен»
  • А. Бородин — Ноктюрн из Второго струнного квартета
  • И. Брамс — Венгерский танец №5
  • И. Штраус — полька «Трик-трак»
  • А. Пьяццолла — «Либертанго»
  • К. Жобим — «Девушка из Ипанемы»
  • Ирвинг Берлин — «Easy jazz time»

Уникальная атмосфера

Концерты Вивальди из цикла «Времена года» прозвучат в камерной версии для струнного квартета. Во второй части концерта вас ждут хиты классической музыки и популярные мелодии, аранжированные специально для этого нежного и гармоничного состава.

Если вы хотите отдохнуть и насладиться любимой музыкой в уютной камерной атмосфере, этот концерт — идеальный выбор для вас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
20:00 от 500 ₽

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