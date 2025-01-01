«Музыкальная шкатулка» от классики до джаза

Камерный концерт Quartetto Classico

Приглашаем вас на уникальный концерт в исполнении лауреатов международных конкурсов квартета Quartetto Classico. В составе ансамбля выступят:

Диана Кемельман (скрипка)

Дарья Куколева (скрипка)

Александра Марутаева (альт)

Екатерина Досина (виолончель)

Также в концерте примет участие Виктор Волошин (скрипка).

Программа концерта

В программе вы услышите:

А. Вивальди — цикл «Времена года», 4 концерта (переложение для квартета)

Ж. Массне — «Размышление»

К. Дженкинс — «Палладио» (для квартета)

Ж. Бизе — антракт из оперы «Кармен»

А. Бородин — Ноктюрн из Второго струнного квартета

И. Брамс — Венгерский танец №5

И. Штраус — полька «Трик-трак»

А. Пьяццолла — «Либертанго»

К. Жобим — «Девушка из Ипанемы»

Ирвинг Берлин — «Easy jazz time»

Уникальная атмосфера

Концерты Вивальди из цикла «Времена года» прозвучат в камерной версии для струнного квартета. Во второй части концерта вас ждут хиты классической музыки и популярные мелодии, аранжированные специально для этого нежного и гармоничного состава.

Если вы хотите отдохнуть и насладиться любимой музыкой в уютной камерной атмосфере, этот концерт — идеальный выбор для вас!