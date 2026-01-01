Музыкальная сборная России. Фёдор Освер. Сольный концерт

Цикл «Музыкальная сборная России» представляет новый сольный концерт выдающегося гобоиста Фёдора Освера. Этот талантливый музыкант, лауреат престижных международных конкурсов, уже завоевал признание среди широкой аудитории и профессиональных кругов.
В первом отделении выступления зрители смогут насладиться произведениями эпохи барокко, когда гобой достиг своего настоящего расцвета. Тембр этого духового инструмента, напоминающий человеческий голос, делает его востребованным как в ансамбле, так и в сольной практике. В это время крупнейшие композиторы, включая Баха и Вивальди, активно обращались к гобою.
Во втором отделении прозвучат произведения композиторов романтической эпохи — Роберта Шумана, Камиля Сен-Санса и Антонио Паскулли. Здесь гобой предстанет перед зрителями как в камерной лирике, так и в блестящих концертных партиях.
Фёдор Освер (гобой) и Елена Серова (клавесин и фортепиано) — оба лауреаты международных конкурсов. Художественный руководитель концерта — народный артист России, профессор Сергей Ролдугин.
Продолжительность концерта — 1 час 30 минут с антрактом. В программе возможны изменения.