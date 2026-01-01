Музыкальная сборная России. Фёдор Освер. Сольный концерт
Музыкальная сборная России. Фёдор Освер. Сольный концерт

6+
О концерте

Солист на высоте: концерт гобоиста Фёдора Освера

Цикл «Музыкальная сборная России» представляет новый сольный концерт выдающегося гобоиста Фёдора Освера. Этот талантливый музыкант, лауреат престижных международных конкурсов, уже завоевал признание среди широкой аудитории и профессиональных кругов.

Музыка барокко

В первом отделении выступления зрители смогут насладиться произведениями эпохи барокко, когда гобой достиг своего настоящего расцвета. Тембр этого духового инструмента, напоминающий человеческий голос, делает его востребованным как в ансамбле, так и в сольной практике. В это время крупнейшие композиторы, включая Баха и Вивальди, активно обращались к гобою.

В программе первого отделения:

  • Карл Филипп Эмануэль Бах — Соната для гобоя и бассо континуо соль минор, Wq 135: Adagio — Allegro — Vivace
  • Иоганн Себастьян Бах — Соната для скрипки и клавира соль минор, BWV 1020: Allegro — Adagio — Allegro
  • Антонио Вивальди — Соната для гобоя и бассо континуо до минор, RV 53: Adagio — Allegro — Andante — Allegro

Романтизм в музыке

Во втором отделении прозвучат произведения композиторов романтической эпохи — Роберта Шумана, Камиля Сен-Санса и Антонио Паскулли. Здесь гобой предстанет перед зрителями как в камерной лирике, так и в блестящих концертных партиях.

В программе второго отделения:

  • Роберт Шуман — Три романса для гобоя и фортепиано, op. 94
  • Камиль Сен-Санс — Соната для гобоя и фортепиано ре мажор, op. 166: Andantino — Allegretto — Molto allegro
  • Антонио Паскулли — Концертная фантазия на темы из оперы Гаэтано Доницетти «Фаворитка» для гобоя и фортепиано, op. 67

Исполнители

Фёдор Освер (гобой) и Елена Серова (клавесин и фортепиано) — оба лауреаты международных конкурсов. Художественный руководитель концерта — народный артист России, профессор Сергей Ролдугин.

Продолжительность концерта — 1 час 30 минут с антрактом. В программе возможны изменения. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении одного из самых талантливых гобоистов современности!

Июнь
17 июня среда
19:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 750 ₽

