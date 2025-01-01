Музыкальная путаница: Удивительные приключения доктора Айболита в Пермской филармонии

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир музыки и волшебства с новым спектаклем «Музыкальная путаница, или Удивительные приключения доктора Айболита». Этот яркий и запоминающийся проект обещает стать настоящим открытием для театральных зрителей.

Команда спектакля

В создании спектакля участвуют талантливые исполнители:

Квартет «Каравай» , который своими музыкальными интерпретациями создает уникальную атмосферу.

Эдуард Морозов (баритон) - современный артист, чье мощное звучание завораживает и легко захватывает внимание зрителей.

Маргарита Соснер (сопрано) - её голос исполняет чистоту и нежность, напоминающую о лейках детства.

Евгений Замахаев (вокал, художественное слово) - мастер, который придаёт слову новые краски и делает каждую сцену незабываемой.

Режиссура и сценарий

Спектакль поставлен Ксенией Жарковой, которая не только выступила в роли сценариста, но и проявила себя как талантливый режиссер. Её видение классической истории о докторе Айболите наполняет спектакль современными нотами и свежими интерпретациями.

Что ожидать от спектакля

Зрители погрузятся в захватывающие приключения доброго врача Айболита и его верных друзей. Спектакль полон музыки, ярких костюмов и удивительных сценических решений. Это отличная возможность насладиться искусством, которое будет интересно как детям, так и взрослым.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального и театрального события. Убедитесь, что вы не только услышите, но и почувствуете магию театра!