Музыкальная путаница, или Удивительные приключения доктора Айболита

Филармония приглашает маленьких слушателей на концертную программу «Музыкальная путаница или удивительные приключения Айболита», которая перенесет их в сказочный мир Корнея Чуковского. Эти истории стали неотъемлемой частью нашего детства, ведь писатель мастерски понимает язык детей и создает волшебные поэтические миры.
В сказках Чуковского происходят удивительные события: посуда убегает из дома, крокодилы прогуливаются по улицам, а добрый доктор Айболит летит в Африку спасать зверей и непослушных детей. Веселые и поучительные истории остаются в памяти навсегда!
На сцене Органного зала любимые персонажи Чуковского — Мойдодыр, Айболит, Бармалей, Федора и Муха Цокотуха — оживут с помощью музыки и стихов. В программе прозвучат песни на стихи Чуковского, а также инструментальные композиции, вдохновленные его произведениями: «Телефон», «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», «Тараканище», «Бармалей» и другие.
Заниматься творчеством в согласии с поэзией Чуковского будут:
Автором сценария и режиссером спектакля выступает Ксения Жаркова.
Концертная программа продлится 1 час, наполнив зал волшебством и радостью.
Не упустите возможность погрузиться в мир детской литературы и музыки вместе с любимыми персонажами!