Музыкальная путаница, или Удивительные приключения доктора Айболита
Филармония приглашает маленьких слушателей на концертную программу «Музыкальная путаница или удивительные приключения Айболита», которая перенесет их в сказочный мир Корнея Чуковского. Эти истории стали неотъемлемой частью нашего детства, ведь писатель мастерски понимает язык детей и создает волшебные поэтические миры.

Погружение в мир Чуковского

В сказках Чуковского происходят удивительные события: посуда убегает из дома, крокодилы прогуливаются по улицам, а добрый доктор Айболит летит в Африку спасать зверей и непослушных детей. Веселые и поучительные истории остаются в памяти навсегда!

Персонажи на сцене

На сцене Органного зала любимые персонажи Чуковского — Мойдодыр, Айболит, Бармалей, Федора и Муха Цокотуха — оживут с помощью музыки и стихов. В программе прозвучат песни на стихи Чуковского, а также инструментальные композиции, вдохновленные его произведениями: «Телефон», «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», «Тараканище», «Бармалей» и другие.

Творцы музыкального волшебства

Заниматься творчеством в согласии с поэзией Чуковского будут:

  • Ансамбль солистов «Квартет Каравай» (художественный руководитель — заслуженный артист России Олег Згогурин)
  • Лауреат международных конкурсов Маргарита Соснер (сопрано)
  • Солист ансамбля «Хорус-квартет» Эдуард Морозов (бас)
  • Арт-проект «Вокал и художественное слово» — Евгений Замахаев (лауреат премии города Перми в сфере культуры и искусства)

Режиссёр и автор сценария

Автором сценария и режиссером спектакля выступает Ксения Жаркова.

Продолжительность концерта

Концертная программа продлится 1 час, наполнив зал волшебством и радостью.

Не упустите возможность погрузиться в мир детской литературы и музыки вместе с любимыми персонажами!

В других городах

Пермь, 25 октября
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
15:00 от 500 ₽

