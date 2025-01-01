Меню
Музыкальная полнокупольная программа "По следам звездного принца"
Музыкальная полнокупольная программа "По следам звездного принца"

Музыкальная полнокупольная программа "По следам звездного принца"

0+
Возраст 0+

О выставке

Космическое приключение «Звездный Принц» в Волгоградском Планетарии

Полнокупольная программа «Звездный Принц» приглашает зрителей отправиться в увлекательное космическое путешествие вместе с главным героем. В этом спектакле он ищет своего друга Лиса, с которым неожиданно прервалась связь.

Необычные встречи

По пути Принц встречает множество удивительных персонажей, таких как Честолюбец, Фонарщик, Астроном и других. Каждая встреча становится уникальной: герои не только помогают Принцу в его поисках, но и вовлекают зрителей в захватывающие интерактивные игры, танцы и загадки. Это позволит каждому зрителю стать частью удивительного мира спектакля.

Новогоднее волшебство

Финал этого захватывающего путешествия происходит на Земле, где героев встречает Дед Мороз. Вместе с ним начинается настоящее новогоднее чудо под звёздным куполом планетария, который создает атмосферу волшебства и праздника.

Вдохновение

Спектакль вдохновлён известным произведением Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», что добавляет в него глубины и философии. Это прекрасная возможность не только насладиться спектаклем, но и задуматься о настоящих ценностях дружбы и любви.

Декабрь
Январь
26 декабря пятница
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 800 ₽
27 декабря суббота
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 800 ₽
14:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 800 ₽
29 декабря понедельник
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 800 ₽
2 января пятница
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 800 ₽
14:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 800 ₽
3 января суббота
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 800 ₽
14:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 800 ₽
4 января воскресенье
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 800 ₽
14:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 800 ₽
5 января понедельник
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 800 ₽
14:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 800 ₽
6 января вторник
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 800 ₽
14:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 800 ₽
7 января среда
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 800 ₽
14:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 800 ₽

Полнокупольная программа «Звездное небо и основы сферической астрономии»
12+
Лекция
Полнокупольная программа «Звездное небо и основы сферической астрономии»
6 января в 19:20 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
Лекционная программа «Черные дыры и ткань пространства и времени»
12+
Лекция
Лекционная программа «Черные дыры и ткань пространства и времени»
24 января в 16:00 Волгоградский планетарий
от 550 ₽
Полнокупольная программа «Путеводные звезды & обитаемая луна»
12+
Лекция
Полнокупольная программа «Путеводные звезды & обитаемая луна»
9 января в 14:00 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
