Космическое приключение «Звездный Принц» в Волгоградском Планетарии

Полнокупольная программа «Звездный Принц» приглашает зрителей отправиться в увлекательное космическое путешествие вместе с главным героем. В этом спектакле он ищет своего друга Лиса, с которым неожиданно прервалась связь.

Необычные встречи

По пути Принц встречает множество удивительных персонажей, таких как Честолюбец, Фонарщик, Астроном и других. Каждая встреча становится уникальной: герои не только помогают Принцу в его поисках, но и вовлекают зрителей в захватывающие интерактивные игры, танцы и загадки. Это позволит каждому зрителю стать частью удивительного мира спектакля.

Новогоднее волшебство

Финал этого захватывающего путешествия происходит на Земле, где героев встречает Дед Мороз. Вместе с ним начинается настоящее новогоднее чудо под звёздным куполом планетария, который создает атмосферу волшебства и праздника.

Вдохновение

Спектакль вдохновлён известным произведением Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», что добавляет в него глубины и философии. Это прекрасная возможность не только насладиться спектаклем, но и задуматься о настоящих ценностях дружбы и любви.