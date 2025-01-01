Меню
Музыкальная полнокупольная программа «Джазовый вечер с Ольгой Насыровой и The Light Jazz Band»
Музыкальная полнокупольная программа «Джазовый вечер с Ольгой Насыровой и The Light Jazz Band»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Джазовый вечер в Волгоградском планетарии

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — полнокупольную программу «Джазовый вечер с Ольгой Насыровой и The Light Jazz Band», которая пройдет в Волгоградском планетарии. Это отличный шанс насладиться не только волшебством джазовой музыки, но и потрясающими визуальными эффектами.

О программе

Программа представляет собой синтез звука и изображения, что создаст необычную атмосферу для зрителей. Полнокупольный формат дает возможность погрузиться в мир джаза, где каждый звук будет сопровождаться захватывающими проекциями.

Ольга Насырова и The Light Jazz Band

Ольга Насырова — талантливая джазовая вокалистка, известная своим уникальным голосом и манерой исполнения. Она имеет многолетний опыт на сцене и сотрудничала с многоими известными музыкантами. The Light Jazz Band — это группа профессионалов, которые готовы создать незабываемую атмосферу вечера своим мастерством и чувством ритма.

Интересные факты

  • Полнокупольный формат шоу стал популярным в последние годы, сочетая музыку с современными визуальными технологиями.
  • Джаз — это не просто музыка, а целая культура, зародившаяся в США в начале 20 века и ставшая важной частью мировой музыкальной сцены.

Не упустите возможность быть частью этого музыкального праздника! Приходите, чтобы насладиться вечерним джазом в уютной атмосфере Волгоградского планетария.

В других городах
Октябрь
17 октября пятница
19:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 800 ₽

