Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыкальная полнокупольная программа «Братья по разуму»
Киноафиша Музыкальная полнокупольная программа «Братья по разуму»

Музыкальная полнокупольная программа «Братья по разуму»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыка, рождаемая в моменте. Концерт потоковой музыки в планетарии

Основной идеей проекта является импровизация. Мы создаём потоковую музыку, которая рождается во время исполнения. Каждый концерт — это уникальное звуковое погружение, в котором участвуем мы и каждый слушатель. Каждый раз собирается разная группа зрителей, отличающаяся по личностным и эмоциональным параметрам.

Эмоциональная очищенность

От участников требуется устранить свои переживания и настроения. Мы стремимся стать пустыми, чуткими друг к другу и к зрителям, позволяя музыке литься свободно, без искажений. Этот процесс можно сравнить со звукотерапией.

Звуковые пейзажи

Наш стиль находится на стыке эмбиента, пост-рока, этнической музыки, world music и new age. Мы создаём музыку для релаксации, используя инструменты, мелодии и звуки, которые не вызывают стойких образов и эмоций. Это делает каждое исполнение чистым и пустым.

Путешествие внутрь себя

В сочетании с отсутствием привычной формы и правил возникает настоящее чудо. Слушатель начинает видеть себя и свой внутренний мир, погружаясь в пограничное состояние между сном и бодрствованием. Это отдых и возможность заново открыть себя.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 5 октября
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Мераб Амзоев
12+
Поп
Мераб Амзоев
29 октября в 19:00 Волгоградская филармония
от 2000 ₽
Комик-группа «Плюшки»
18+
Юмор
Комик-группа «Плюшки»
15 ноября в 18:00 Дом офицеров
от 1000 ₽
Андрей Атлас. Ничего не вышло
18+
Юмор
Андрей Атлас. Ничего не вышло
11 октября в 20:00 Kultura
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше