Музыкальная полнокупольная программа «Братья по разуму»

Музыка, рождаемая в моменте. Концерт потоковой музыки в планетарии

Основной идеей проекта является импровизация. Мы создаём потоковую музыку, которая рождается во время исполнения. Каждый концерт — это уникальное звуковое погружение, в котором участвуем мы и каждый слушатель. Каждый раз собирается разная группа зрителей, отличающаяся по личностным и эмоциональным параметрам.

Эмоциональная очищенность

От участников требуется устранить свои переживания и настроения. Мы стремимся стать пустыми, чуткими друг к другу и к зрителям, позволяя музыке литься свободно, без искажений. Этот процесс можно сравнить со звукотерапией.

Звуковые пейзажи

Наш стиль находится на стыке эмбиента, пост-рока, этнической музыки, world music и new age. Мы создаём музыку для релаксации, используя инструменты, мелодии и звуки, которые не вызывают стойких образов и эмоций. Это делает каждое исполнение чистым и пустым.

Путешествие внутрь себя

В сочетании с отсутствием привычной формы и правил возникает настоящее чудо. Слушатель начинает видеть себя и свой внутренний мир, погружаясь в пограничное состояние между сном и бодрствованием. Это отдых и возможность заново открыть себя.