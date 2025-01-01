Приглашаем вас на концерт, посвященный творчеству одного из самых ярких композиторов-лириков нашей страны — Микаэлу Таривердиеву. В программе примет участие баритон Павел Быков, а партию фортепиано исполнит Александр Блок.
Микаэл Таривердиев (1931-1996) известен многим, прежде всего, как автор киномузыки. Свою карьеру он начал под руководством Арма Хачатуряна и быстро завоевал признание, написав музыку к 132 фильмам. Его творения стали частью таких легендарных работ, как «Человек идет за солнцем» и «Семнадцать мгновений весны», оставив неизгладимый след в истории кинематографа.
Однако творчество Таривердиева не ограничивается лишь фильмами. Его музыка неразрывно связана с поэзией, и многие композиции стали самостоятельными вокальными циклами. Тексты поэтов, таких как Григорий Поженян и Андрей Вознесенский, оживают под его мелодии и проникают в сердца слушателей.
В рамках концерта «Музыкальная поэзия Микаэла Таривердиева» зрителей ожидает удивительное musical journey:
Концерт продлится 1 час 20 минут без антракта. Обращаем ваше внимание, что в программе возможны изменения.
Не упустите уникальную возможность погрузиться в атмосферу музыкально-поэтических шедевров Микаэла Таривердиева!