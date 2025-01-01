Меню
Музыкальная поэзия Микаэла Таривердиева
Билеты от 500₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Приглашаем вас на концерт, посвященный творчеству одного из самых ярких композиторов-лириков нашей страны — Микаэлу Таривердиеву. В программе примет участие баритон Павел Быков, а партию фортепиано исполнит Александр Блок.

От киномузыки к поэзии

Микаэл Таривердиев (1931-1996) известен многим, прежде всего, как автор киномузыки. Свою карьеру он начал под руководством Арма Хачатуряна и быстро завоевал признание, написав музыку к 132 фильмам. Его творения стали частью таких легендарных работ, как «Человек идет за солнцем» и «Семнадцать мгновений весны», оставив неизгладимый след в истории кинематографа.

Однако творчество Таривердиева не ограничивается лишь фильмами. Его музыка неразрывно связана с поэзией, и многие композиции стали самостоятельными вокальными циклами. Тексты поэтов, таких как Григорий Поженян и Андрей Вознесенский, оживают под его мелодии и проникают в сердца слушателей.

Программа концерта

В рамках концерта «Музыкальная поэзия Микаэла Таривердиева» зрителей ожидает удивительное musical journey:

  • «У тебя такие глаза» (сл. С. Кирсанова) из к/ф «Человек идет за солнцем»
  • Речитативы из кинофильма «Прощай» (сл. Г. Поженяна):
    • Дельфины
    • Мне хотелось бы
    • Сосны
    • Я такое дерево
    • Я принял решение
    • Вот так улетают птицы
  • Шесть вокальных новелл (сл. Людвига Ашкенази) из к/ф «Десять раз о любви»:
    • Радио
    • Сигареты
    • Я ей прямо так и сказал
    • Женщины
    • Облако пара
    • Песня о новом поколении
  • Пять монологов на стихи Андрея Вознесенского:
    • Тишины!..
    • Не трожь человека, деревце
    • Загляжусь ли на поезд
    • Убил я поэму
    • Свисаю с вагонной площадки
  • Восемь сонетов Вильяма Шекспира из к/ф «Адам женится на Еве»:
    • Любовь слепа
    • Мешать соединению двух сердец…
    • Сонет о яблоке
    • Люблю
    • Я виноват
    • Сонет о покинутой любви
    • Пылающую голову рассвет…
    • Увы, мой стих не блещет новизной…
  • «Не исчезай» (сл. А. Вознесенского) из кинофильма «Ольга Сергеевна»
  • «Музыка» (на основе мелодии из фильма «Семнадцать мгновений весны»)

Длительность концерта

Концерт продлится 1 час 20 минут без антракта. Обращаем ваше внимание, что в программе возможны изменения.

Не упустите уникальную возможность погрузиться в атмосферу музыкально-поэтических шедевров Микаэла Таривердиева!

Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
от 500 ₽

