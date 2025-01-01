Музыкальная поэзия Микаэла Таривердиева

Приглашаем вас на концерт, посвященный творчеству одного из самых ярких композиторов-лириков нашей страны — Микаэлу Таривердиеву. В программе примет участие баритон Павел Быков, а партию фортепиано исполнит Александр Блок.

От киномузыки к поэзии

Микаэл Таривердиев (1931-1996) известен многим, прежде всего, как автор киномузыки. Свою карьеру он начал под руководством Арма Хачатуряна и быстро завоевал признание, написав музыку к 132 фильмам. Его творения стали частью таких легендарных работ, как «Человек идет за солнцем» и «Семнадцать мгновений весны», оставив неизгладимый след в истории кинематографа.

Однако творчество Таривердиева не ограничивается лишь фильмами. Его музыка неразрывно связана с поэзией, и многие композиции стали самостоятельными вокальными циклами. Тексты поэтов, таких как Григорий Поженян и Андрей Вознесенский, оживают под его мелодии и проникают в сердца слушателей.

Программа концерта

В рамках концерта «Музыкальная поэзия Микаэла Таривердиева» зрителей ожидает удивительное musical journey:

«У тебя такие глаза» (сл. С. Кирсанова) из к/ф «Человек идет за солнцем»

Речитативы из кинофильма «Прощай» (сл. Г. Поженяна): Дельфины Мне хотелось бы Сосны Я такое дерево Я принял решение Вот так улетают птицы

Шесть вокальных новелл (сл. Людвига Ашкенази) из к/ф «Десять раз о любви»: Радио Сигареты Я ей прямо так и сказал Женщины Облако пара Песня о новом поколении

Пять монологов на стихи Андрея Вознесенского: Тишины!.. Не трожь человека, деревце Загляжусь ли на поезд Убил я поэму Свисаю с вагонной площадки

Восемь сонетов Вильяма Шекспира из к/ф «Адам женится на Еве»: Любовь слепа Мешать соединению двух сердец… Сонет о яблоке Люблю Я виноват Сонет о покинутой любви Пылающую голову рассвет… Увы, мой стих не блещет новизной…

«Не исчезай» (сл. А. Вознесенского) из кинофильма «Ольга Сергеевна»

«Музыка» (на основе мелодии из фильма «Семнадцать мгновений весны»)

Длительность концерта

Концерт продлится 1 час 20 минут без антракта. Обращаем ваше внимание, что в программе возможны изменения.

Не упустите уникальную возможность погрузиться в атмосферу музыкально-поэтических шедевров Микаэла Таривердиева!