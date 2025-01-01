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Музыкальная Одиссея
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Спектакль Музыкальная Одиссея

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт-путешествие «Музыкальная Одиссея»

Театр Мюзикла приглашает вас на уникальное музыкальное путешествие под названием «Музыкальная Одиссея», которое пройдет в сопровождении джазового квинтета Zubik-band. Этот концерт был создан в честь юбилея Свердловской детской филармонии и стал замечательным подарком как для коллектива, так и для преданных поклонников.

Режиссёр и исполнители

Грандиозный замысел воплотила в жизнь режиссёр Мария Виненкова, которая смогла объединить множество талантов в одном проекте. Музыканты джаз-квинтета под руководством Антона Зубарева стали важной частью этого художественного целого, привнося свою уникальную энергию в каждое выступление.

Музыкальное путешествие вокруг света

За полтора часа зрители смогут совершить незабываемое путешествие по всему миру. В программе концерта — музыкальные номера, которые перенесут вас в Россию, Китай, Грецию, Армению, Грузию, Италию, Францию, Германию, Испанию, Африку, Бразилию, Америку, Аргентину, Португалию и Мексику.

Эмоции и впечатления

Голоса всего человечества прозвучат в своём многообразии, создавая многоголосие и завораживающее соло, которое оставит в душе зрителя заряд энергии и понимание того, как прекрасен наш мир. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 16 октября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
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