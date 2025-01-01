Спектакль Музыкальная Одиссея

Концерт-путешествие «Музыкальная Одиссея»

Театр Мюзикла приглашает вас на уникальное музыкальное путешествие под названием «Музыкальная Одиссея», которое пройдет в сопровождении джазового квинтета Zubik-band. Этот концерт был создан в честь юбилея Свердловской детской филармонии и стал замечательным подарком как для коллектива, так и для преданных поклонников.

Режиссёр и исполнители

Грандиозный замысел воплотила в жизнь режиссёр Мария Виненкова, которая смогла объединить множество талантов в одном проекте. Музыканты джаз-квинтета под руководством Антона Зубарева стали важной частью этого художественного целого, привнося свою уникальную энергию в каждое выступление.

Музыкальное путешествие вокруг света

За полтора часа зрители смогут совершить незабываемое путешествие по всему миру. В программе концерта — музыкальные номера, которые перенесут вас в Россию, Китай, Грецию, Армению, Грузию, Италию, Францию, Германию, Испанию, Африку, Бразилию, Америку, Аргентину, Португалию и Мексику.

Эмоции и впечатления

Голоса всего человечества прозвучат в своём многообразии, создавая многоголосие и завораживающее соло, которое оставит в душе зрителя заряд энергии и понимание того, как прекрасен наш мир. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!