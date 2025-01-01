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Музыкальная мастерская «Мелодии из сказки»
Киноафиша Музыкальная мастерская «Мелодии из сказки»

Музыкальная мастерская «Мелодии из сказки»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальная мастерская для детей в Ельцин Центре

Рекомендованный возраст: 6 — 10 лет.

Музыкальные пластинки хранят особое настроение прошлого и звуки детства для многих взрослых. В Ельцин Центре пройдет увлекательная музыкальная мастерская, где дети и их родители смогут погрузиться в мир звуков и мелодий.

Что ожидает участников?

Во время занятия участники узнают, как слушали музыку в прошлом столетии. Они познакомятся с работой музыкального проигрывателя, научатся ставить пластинки и даже рассмотрят их под микроскопом. Это уникальная возможность не только услышать, но и увидеть музыку!

Сказочные приключения

В программе мастерской также предусмотрено знакомство с фрагментами известных сказок и аудиоспектаклей. Участники смогут создать свою волшебную книгу, посвященную приключениям сказочных персонажей, что станет отличным способом развить творческие навыки и воображение.

Не упустите шанс провести время с пользой и удовольствием! Записывайтесь на мастерскую и погружайтесь в мир музыки и сказок вместе с нами.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 5 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
14:30 от 300 ₽

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