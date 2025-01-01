Музыкальная легенда Петербурга – фильм «Брат»

Музыкальная телепортация в 90-е на теплоходе Rock Hit Neva

Хотите вернуться в Петербург 90-х, вспомнить атмосферу знаковых фильмов и почувствовать ритм эпохи, которая навсегда осталась в нашей памяти? Приглашаем вас на программу «Брат» на теплоходе «Rock Hit Neva». Здесь легендарные питерские музыканты исполнят золотые хиты из саундтрека к культовому фильму.

Это не просто концерт, а настоящая «музыкальная телепортация» в 90-е, где каждый аккорд — это воспоминание. В программе прозвучат песни-легенды из репертуара таких групп, как «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «2ва самолёта», «Колибри», «Чиж» и многих других, чья музыка стала голосом поколения.

Красивая панорама Петербурга

Любимая музыка и огни вечернего Петербурга — что может быть лучше? Первая часть маршрута пройдет через Морской порт Санкт-Петербурга. Вы сможете насладиться видами стальных кораблей, парусников, подводных лодок и легендарного ледокола «Красин».

Далее курс теплохода пройдет вокруг Васильевского острова и направится в Финский залив, мимо современной футуристической архитектуры, вантовых мостов, самого большого в Европе небоскреба «Лахта-центр», аквапарка «Питерлэнд», стадиона «Газпром-Арена» и других знаковых объектов.

Исторический маршрут

Во второй части маршрута вы насладитесь речной прогулкой по Неве, проходя мимо исторического центра. Вас ждут Стрелка Васильевского острова, Ростральные колонны, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Мраморный дворец, Летний сад, Аврора, Адмиралтейство, Кунсткамера и Медный всадник.

Обратите внимание

Третья, дополнительная часть маршрута может быть изменена по независимым от нас причинам: штормовая погода, навигационная обстановка, темное время суток и т.д. В этом случае речная часть маршрута увеличится вверх по Неве мимо площадей и вокзалов, включая площадь Ленина, Финляндский вокзал и Смольный собор.

Учтите, что теплоход работает в формате музыкального клуба-ресторана. Поэтому проносить на борт свою еду и напитки запрещено. В случае нарушения правил, клуб оставляет за собой право отказать в прогулке и высадить на берег без возмещения стоимости билетов.

Программа и маршрут прогулок могут меняться в связи с погодными условиями или техническими причинами. Отдохните культурно, по-петербургски: известные музыканты на расстоянии вытянутой руки, а вокруг — атмосфера любимого фильма. Rock Hit Neva качает!