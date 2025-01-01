Спектакль Музыкальная кругосветка за 80 минут

Увлекательное географическое шоу для всей семьи

В школе, где учится девочка Даша, готовятся к важному событию — приезду комиссии. Режиссёр программы Наталья Замниборщ создала увлекательную историю, которая погружает зрителей в школьную жизнь и знакомит с культурным многообразием мира.

Открытый урок в ритме танца

На открытом уроке по географии ребята представят десять разных стран, народов и этносов. В этом захватывающем спектакле они не только расскажут об их особенностях, но и покажут это в песнях, танцах и ярких костюмах.

Активное участие зрителей

Зрители не останутся в стороне! Во время шоу им предстоит ответить на загадки, сыграть в спортивные игры и поддержать зажигательный ритм кумыкского танца аплодисментами. Это создаст атмосферу настоящего праздника и вовлечет всех в действие.

Музыка, объединяющая народы

В программе концерта использована музыка Ростислава Бойко, а также песни и танцы народов мира. Это позволит зрителям познакомиться с уникальными музыкальными традициями разных стран и понять их культурные особенности через конкретные примеры.

Не упустите шанс стать частью этого яркого и познавательного шоу — приходите на спектакль и погружайтесь в мир знаний и искусства!