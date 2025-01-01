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Музыкальная кругосветка за 80 минут
Билеты от 800₽
Киноафиша Музыкальная кругосветка за 80 минут

Спектакль Музыкальная кругосветка за 80 минут

Постановка
Поколение 6+
Режиссер Наталья Замниборщ
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Увлекательное географическое шоу для всей семьи

В школе, где учится девочка Даша, готовятся к важному событию — приезду комиссии. Режиссёр программы Наталья Замниборщ создала увлекательную историю, которая погружает зрителей в школьную жизнь и знакомит с культурным многообразием мира.

Открытый урок в ритме танца

На открытом уроке по географии ребята представят десять разных стран, народов и этносов. В этом захватывающем спектакле они не только расскажут об их особенностях, но и покажут это в песнях, танцах и ярких костюмах.

Активное участие зрителей

Зрители не останутся в стороне! Во время шоу им предстоит ответить на загадки, сыграть в спортивные игры и поддержать зажигательный ритм кумыкского танца аплодисментами. Это создаст атмосферу настоящего праздника и вовлечет всех в действие.

Музыка, объединяющая народы

В программе концерта использована музыка Ростислава Бойко, а также песни и танцы народов мира. Это позволит зрителям познакомиться с уникальными музыкальными традициями разных стран и понять их культурные особенности через конкретные примеры.

Не упустите шанс стать частью этого яркого и познавательного шоу — приходите на спектакль и погружайтесь в мир знаний и искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
14:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽
26 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
13:00 от 800 ₽
23 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
13:00 от 800 ₽

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