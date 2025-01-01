Меню
Музыкальная кругосветка. Семейный концерт-квиз с А. Ильичёвой и А. Тончевой
О концерте/спектакле

Музыкальная кругосветка: интерактивный концерт-квиз для всей семьи 

Приглашаем вас в захватывающее путешествие на концерте-квиз «Музыкальная кругосветка». Этот 80-минутный интерактивный концерт перенесет зрителей по странам Африки, Бразилии, Китая, Индии и России, знакомя с ритмами и музыкой разных культур.

Что вас ждет?

На каждом этапе музыкальной кругосветки зрителей ожидают головокружительные истории, оригинальные вопросы и веселые задания. Вместе с детьми и родителями, с помощью игры и живой музыки, мы:

  • поймаем ритмы Африки и выучим народную песню Baga gine,
  • узнаем, как африканский фольклор повлиял на музыку Бразилии и познакомимся с беримбау,
  • соберем букеты разных образов народной музыки Китая,
  • освоим искусство ритма коннакол под раги Индии,
  • завершим путешествие с шуточной песней про дядю Егора из России.

О ведущих

Концерт-квиз ведут:

  • Анна Ильичёва — автор и ведущая концерта. Музыковед, преподаватель и лектор, создающий музыкально-образовательные детские программы, а также курсы для музыкального театра «Новая опера» и культурного центра «ЗИЛ». Анна ведет интерактивные концерты в Музее Москвы и детскую студию «Музыкальная лаборатория».
  • Анна Тончева — музыкальное сопровождение концерта. Коллекционер и исполнитель музыки на этнических инструментах, автор просветительских абонементов в Московской государственной академической филармонии. Музыкант оркестра «Театра Терезы Дуровой» и Московского государственного академического детского театра им. Натальи Сац.

Не пропустите уникальную возможность погрузиться в разнообразие мировых культур через музыку и игры!

21 сентября
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
12:00 от 2000 ₽

