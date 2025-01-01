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Киноафиша
Музыкальная комедия Фантомас
Спектакль Музыкальная комедия Фантомас
12+
комедия
музыка
Возраст
12+
Билеты от 0₽
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
12 ноября
ЦДКЖ
Москва, Комсомольская пл., 4
19:00
от 500 ₽
22 ноября
Останкино
Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
19:00
13 декабря
Останкино
Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
19:00
16 декабря
ЦДКЖ
Москва, Комсомольская пл., 4
19:00
от 500 ₽
3 января
Останкино
Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
15:00
от 1000 ₽
В ближайшие дни
12+
Премьера
Драма
Три тополя на Плющихе
13 августа в 19:00
Театр Эстрады
от 2500 ₽
6+
Мюзикл
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