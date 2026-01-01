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Музыкальная классика — апофеоз танца
Киноафиша Музыкальная классика — апофеоз танца

Музыкальная классика — апофеоз танца

12+
Возраст 12+

О выставке

Лекция о музыке в Капелле Санкт-Петербурга

В Капелле Санкт-Петербурга состоится уникальная встреча-беседа, посвященная танцевальным стихиям в академической музыке. На этой увлекательной дискуссии автор программы, музыковед Лариса Попкова, вместе с известными музыкантами разберет ключевые произведения, где музыка и танец находят свое гармоничное соединение.

Программа встречи

В ходе беседы слушатели познакомятся с историей создания и концепцией:

  • Седьмой симфонии Людвига ван Бетховена,
  • «Пляски смерти» для фортепиано с оркестром Ференца Листа,
  • «Венгерских» и «Славянских» танцев Иоганнеса Брамса и Антонина Дворжака.

Участники также смогут осмыслить особенности отражения эпохи и национального колорита в этих музыкальных произведениях, а также богатство жанровых проявлений понятия «танцевальность».

Исполнители

На встрече выступят:

  • Лариса Попкова — музыковед,
  • Георгий Фёдоров — композитор и художественный руководитель оркестра «1703»,
  • Станислав Соловьёв — пианист.

Не упустите возможность узнать больше о взаимодействии музыки и танца на этом захватывающем событии!

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В других городах
Апрель
3 апреля суббота
17:30
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
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