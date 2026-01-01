В Капелле Санкт-Петербурга состоится уникальная встреча-беседа, посвященная танцевальным стихиям в академической музыке. На этой увлекательной дискуссии автор программы, музыковед Лариса Попкова, вместе с известными музыкантами разберет ключевые произведения, где музыка и танец находят свое гармоничное соединение.
В ходе беседы слушатели познакомятся с историей создания и концепцией:
Участники также смогут осмыслить особенности отражения эпохи и национального колорита в этих музыкальных произведениях, а также богатство жанровых проявлений понятия «танцевальность».
На встрече выступят:
Не упустите возможность узнать больше о взаимодействии музыки и танца на этом захватывающем событии!