Лекция о музыке в Капелле Санкт-Петербурга

В Капелле Санкт-Петербурга состоится уникальная встреча-беседа, посвященная танцевальным стихиям в академической музыке. На этой увлекательной дискуссии автор программы, музыковед Лариса Попкова, вместе с известными музыкантами разберет ключевые произведения, где музыка и танец находят свое гармоничное соединение.

Программа встречи

В ходе беседы слушатели познакомятся с историей создания и концепцией:

Седьмой симфонии Людвига ван Бетховена,

«Пляски смерти» для фортепиано с оркестром Ференца Листа,

«Венгерских» и «Славянских» танцев Иоганнеса Брамса и Антонина Дворжака.

Участники также смогут осмыслить особенности отражения эпохи и национального колорита в этих музыкальных произведениях, а также богатство жанровых проявлений понятия «танцевальность».

Исполнители

На встрече выступят:

Лариса Попкова — музыковед,

Георгий Фёдоров — композитор и художественный руководитель оркестра «1703»,

Станислав Соловьёв — пианист.

Не упустите возможность узнать больше о взаимодействии музыки и танца на этом захватывающем событии!