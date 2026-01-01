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Музыкальная энциклопедия. От Перселла до Рахманинова
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыкальная энциклопедия. От Перселла до Рахманинова

Музыкальная энциклопедия. От Перселла до Рахманинова

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыкальная энциклопедия от А до Я с Артемом Варгафтиком

В Доме музыки стартует авторский цикл «Музыкальная энциклопедия от А до Я» с Артемом Варгафтиком. Это уникальная серия встреч, посвященных живой музыке и её истории. На каждом выступлении рассматриваются имена, названия и понятия, соотносящиеся с буквами алфавита. Зрители смогут не только услышать музыку, но и разобраться, почему она звучит именно так.

Ансамбль солистов «Эрмитаж» под управлением Ильи Норштейна подготовит для слушателей незабываемые моменты. В первой программе сезона будут исполнены произведения таких композиторов, как Генри Перселл, Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев, Морис Равель и Астор Пьяццолла. Кроме того, Артем Варгафтик расскажет об истории полонеза и польки, добавляя глубину в понимание музыкального контекста.

Цикл «Музыкальная энциклопедия от А до Я» — это не просто лекции или уроки. Это события, которые привлекут внимание всех ценителей музыки и тех, кто интересуется её историей. Ведущий Артем Варгафтик известен аудитории как создатель и ведущий программ «Оркестровая яма», «Партитуры не горят» на телеканале «Культура» и «История одного шедевра» на сцене Московской филармонии, а также многих других музыкальных проектов и фестивалей.

Купить билет на концерт Музыкальная энциклопедия. От Перселла до Рахманинова

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Октябрь
11 октября воскресенье
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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