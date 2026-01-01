Музыкальная энциклопедия. От Перселла до Рахманинова

Музыкальная энциклопедия от А до Я с Артемом Варгафтиком

В Доме музыки стартует авторский цикл «Музыкальная энциклопедия от А до Я» с Артемом Варгафтиком. Это уникальная серия встреч, посвященных живой музыке и её истории. На каждом выступлении рассматриваются имена, названия и понятия, соотносящиеся с буквами алфавита. Зрители смогут не только услышать музыку, но и разобраться, почему она звучит именно так.

Ансамбль солистов «Эрмитаж» под управлением Ильи Норштейна подготовит для слушателей незабываемые моменты. В первой программе сезона будут исполнены произведения таких композиторов, как Генри Перселл, Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев, Морис Равель и Астор Пьяццолла. Кроме того, Артем Варгафтик расскажет об истории полонеза и польки, добавляя глубину в понимание музыкального контекста.

Цикл «Музыкальная энциклопедия от А до Я» — это не просто лекции или уроки. Это события, которые привлекут внимание всех ценителей музыки и тех, кто интересуется её историей. Ведущий Артем Варгафтик известен аудитории как создатель и ведущий программ «Оркестровая яма», «Партитуры не горят» на телеканале «Культура» и «История одного шедевра» на сцене Московской филармонии, а также многих других музыкальных проектов и фестивалей.