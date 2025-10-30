Музыкаль кичә. Илүсә Хуҗина / Музыкальный вечер. Илюса Хузина

Музыкальный вечер Илюсы Хузиной

Представляем вашему вниманию концерт Илюсы Хузиной, который станет ярким событием в мире музыки. Илюса Хузина — лауреат премии «Татарстан Республикасыныņ дгьылт премиясе» и обладатель звания «Народный артист Республики Татарстан». Ее творчество сохраняет традиции татарской музыки и в то же время динамично интегрирует современные ритмы.

Почему стоит посетить

Это — исключительная возможность насладиться живым исполнением песен. Концерт обещает быть интересным как для любителей фольклорной музыки, так и для тех, кто стремится открыть новые звуки и традиции.

Кому будет интересно

Событие будет особенно привлекательно для любителей татарской музыки и фольклора, а также для всех, кто интересуется культурой Республики Татарстан. Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера!