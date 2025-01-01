Спектакль МузЫка

Меню
12+
Режиссер Светлана Жукова
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль по произведениям А. П. Чехова о взлетах и падениях человека

Театр «Передвижники» представляет спектакль, основанный на произведениях А. П. Чехова. Эта постановка погружает зрителей в размышления о взлете и падениях человека, о стремлении к высокому в искусстве и о невозможности преодолеть свои привычки и слабости в жизни.

Тематика и содержание

Спектакль затрагивает личную трагедию каждого человека и его причастность к Божественному. На сцене разворачиваются истории, отражающие глубину человеческой души и её взаимодействие с высшими идеалами. Чехов мастерски передает моменты, когда мечты сталкиваются с реальностью, а внутренние конфликты становятся явными.

Команда постановки

Идея и режиссура спектакля принадлежат Светлане Жуковой. В актерском составе: Алексей Эбериль, Сергей Бахметьев и Никита Работа, что обеспечивает разнообразие и глубину персонажей на сцене.

Художественное оформление

Художественное оформление спектакля разработала Александра Таланкина, что придаёт постановке уникальный визуальный стиль и атмосферу, соответствующую чеховским мотивам.

Длительность

Спектакль «по произведениям А. П. Чехова» длится 80 минут, что позволяет зрителям погрузиться в задуманные глубокие философские размышления.

Не упустите возможность увидеть это произведение, которое оставляет след в душе и заставляет переосмыслить привычные взгляды на жизнь.

14 сентября
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
18:00 от 800 ₽

