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Музыка жизни: Первый концерт
Киноафиша Музыка жизни: Первый концерт

Спектакль Музыка жизни: Первый концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Queen: Мечта и Музыка» – Мюзикл о надежде и преодолении

Приглашаем вас на захватывающее музыкальное путешествие в мир мюзикла, основанного на хитов всемирно известной группы Queen. Это не просто спектакль, а настоящая ода талантам Фредди Меркьюри и его соратников.

Сюжет

Главный герой, Гриша, — подросток, который сталкивается с тяжелыми испытаниями. Его мечты под угрозой, но именно в самые трудные моменты он находит силы и вдохновение, чтобы продолжать идти вперед. История Гриши учит нас, что даже непредвиденные обстоятельства могут стать источником мотивации и надежды.

Музыка, которая объединяет

Зрители смогут насладиться великолепными хитами, такими как «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You» и «Somebody to Love». Каждая песня в этом мюзикле не просто развлечение, но и важная часть повествования, подчеркивающая эмоциональные переживания героев.

Почему стоит посетить?

Этот мюзикл не только впечатляет музыкальным сопровождением, но и заставляет задуматься о жизненных ценностях. Ваша душа наполнится надеждой, а сердце — радостью.

Не упустите шанс увидеть уникальное сочетание музыки и театра! Мюзикл «Queen: Мечта и Музыка» станет ярким событием этого театрального сезона.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 27 октября
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
19:00 от 800 ₽

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