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Музыка жизни: Это наше шоу
Киноафиша Музыка жизни: Это наше шоу

Спектакль Музыка жизни: Это наше шоу

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль о мечте и любви

Приглашаем вас на уникальный музыкальный спектакль, который погружает зрителей в мир мечты, любви и подвигов, часто остающихся незамеченными. Главный герой, Никита — педагог детского Дома культуры, мечтает о карьере на Бродвее. Его жизнь принимает неожиданный поворот, когда он получает важную миссию.

Новая роль Никиты

Никита становится режиссером и автором мюзикла, который будет представлять его учреждение на престижном конкурсе. Это не просто работа — это шанс реализовать свою мечту и вдохновить детей на творчество. Сложности, с которыми он сталкивается, только подстегивают его амбиции.

Необычные участники

Но это еще не все! В актерском составе спектакля будут необычные участники, что добавит интриги и ярких эмоций в постановку. Педагогам и детям предстоит преодолеть не только творческие барьеры, но и научиться работать в команде.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который покажет, как мечты могут стать реальностью, если за них бороться. Ожидайте незабываемые моменты и яркие эмоции!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 13 октября
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
19:00 от 800 ₽

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