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Музыка за морем-океаном. Барокко в Латинской Америке
Билеты от 600₽
Киноафиша Музыка за морем-океаном. Барокко в Латинской Америке

Музыка за морем-океаном. Барокко в Латинской Америке

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыка "Золотого века" Испании в исполнении Даниэля Сальвадора

Титулярный органист Папской базилики Св. Михаила в Мадриде, Даниэль Сальвадор, представит уникальную программу, посвящённую органной музыке эпохи Барокко, созданной в Латинской Америке и других землях, некогда входивших в состав Испании.

Культурный обмен и его наследие

Открытие Христофора Колумба стало началом поистине уникального культурного обмена, который продолжался более четырёх столетий. Испанская культура слилась с традициями коренных народов Америки, что создало богатый культурный контекст, который до сих пор вызывает интерес у исследователей и музыкантов.

Личный проект Даниэля Сальвадора

Даниэль Сальвадор признаётся, что работа над этой программой стала для него самым личным проектом. Он потратил шесть лет на исследование забытых произведений, изучал сотни документов, что позволило ему глубже понять и представить это культурное наследие. Его цель — опровергнуть устоявшуюся "черную легенду" об Испании в "Новом свете".

Место для всех народов в истории музыки

По словам Сальвадора, "Золотой век Испании касается не только самой Испании, он принадлежит каждому народу, с которым мы, испанцы, имеем общую историю — от границ русской Аляски до пределов Патагонии. Пришло время всем этим народам занять свое место в истории музыки".

Не пропустите возможность насладиться завораживающими звуками органа и открыть для себя музыкальные сокровища, которые ждут своего часа!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
16:00 от 600 ₽

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