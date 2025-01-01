Музыка за морем-океаном. Барокко в Латинской Америке

Титулярный органист Папской базилики Св. Михаила в Мадриде, Даниэль Сальвадор, представит уникальную программу, посвящённую органной музыке эпохи Барокко, созданной в Латинской Америке и других землях, некогда входивших в состав Испании.
Открытие Христофора Колумба стало началом поистине уникального культурного обмена, который продолжался более четырёх столетий. Испанская культура слилась с традициями коренных народов Америки, что создало богатый культурный контекст, который до сих пор вызывает интерес у исследователей и музыкантов.
Даниэль Сальвадор признаётся, что работа над этой программой стала для него самым личным проектом. Он потратил шесть лет на исследование забытых произведений, изучал сотни документов, что позволило ему глубже понять и представить это культурное наследие. Его цель — опровергнуть устоявшуюся "черную легенду" об Испании в "Новом свете".
По словам Сальвадора, "Золотой век Испании касается не только самой Испании, он принадлежит каждому народу, с которым мы, испанцы, имеем общую историю — от границ русской Аляски до пределов Патагонии. Пришло время всем этим народам занять свое место в истории музыки".
Не пропустите возможность насладиться завораживающими звуками органа и открыть для себя музыкальные сокровища, которые ждут своего часа!