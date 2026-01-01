Музыка вселенной Уолта Диснея

Концерт с музыкой из фильмов Уолта Диснея в Доме музыки

В Доме музыки пройдет концерт с «Antonio Orchestra». В программе — музыка из фильмов Уолта Диснея, а также песочные картины, которые оживляют образы и сцены из таких фильмов, как «Холодное сердце», «Красавица и чудовище», «Аладдин», «Мулан», «Русалочка» и «Пираты Карибского моря».

«Antonio Orchestra» за 10 лет своего существования исполнил более 80 программ, включая киномузыку и рок-хиты. Коллектив регулярно сотрудничает с известными дирижерами и артистами, а также выступает на лучших площадках Москвы. Концерт особенно понравится поклонникам киномузыки и любителям эффектных визуальных впечатлений.

Уникальное сочетание музыки и песочных картин

Концерт с «Antonio Orchestra» — это уникальная встреча с музыкой из любимых фильмов в необычном формате песочных картин, которые создаются прямо на глазах у зрителей. Это позволит оживить образы и сцены всемирно известных произведений, таких как «Холодное сердце» и «Пираты Карибского моря», в воображении публики.

О «Antonio Orchestra»

Название коллектива — «Antonio Orchestra» — является данью уважения знаменитому итальянскому скрипачу и композитору Антонио Вивальди. За время своего существования оркестр успел зарекомендовать себя в различных музыкальных жанрах: от барокко и классики до киномузыки и рок-хитов. Камерный оркестр стал лауреатом фестивалей «Театральный бульвар» и «Фестиваль садов», организованных при поддержке правительства Москвы.

«Antonio Orchestra» активно сотрудничает с известными российскими дирижерами, такими как Дмитрий Юровский и Фабио Мастранджело, а также с талантливыми артистами, среди которых Даниил Спиваковский, Александр Олешко и Полина Шамаева.

Таланты оркестра

В состав «Antonio Orchestra» входят выдающиеся музыканты: Хироко Нинагава, Леонид Железный, Роман Мормыга, Деннис Гасанов, Никита Буднецкий, Павел Чекмарев и Владислав Минеев. Их мастерство и страсть к музыке создают уникальную атмосферу на каждом концерте.