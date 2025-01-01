Музыка Вселенной. От Вивальди до Queen

Музыка, соединяющая века, под сводами собора

Сегодня под сводами старинного собора прозвучат величественные произведения эпохи музыкального барокко, романтизма и импрессионизма, а также известные баллады современных композиторов. Каждое из представленных на концерте произведений объединяет одно - исключительный композиторский талант его автора.

Секреты классической музыки

Неоспоримая востребованность и актуальность этих знаменитых сочинений, по нашему мнению, заключается в их глубоком эмоциональном содержании и художественной выразительности. Уникальная атмосфера концерта, увлечённость и мастерство исполнителей создадут особую магию, позволяя каждому слушателю найти свой собственный ответ на вопрос: что делает музыку «классикой жанра»?

Что ждать от концерта?

Погрузитесь в мир музыки, которая объединяет поколения и стили. Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия и насладиться великолепием классических произведений.