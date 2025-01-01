Музыка Вселенной. Орган, ханг‑драм, гонги

Меню
О концерте/спектакле

Музыка Вселенной: Погружение в звуковое чудо

Часто ли мы задумываемся, глядя на звездное небо? О чем оно заставляет нас размышлять? Небо над нами бездонно и загадочно, как и наша душа. В попытках заглянуть за горизонт, мы стремимся лучше понять самих себя.

Музыка — это универсальный способ соединить нашу душу с вечностью Вселенной. И теперь у вас есть уникальная возможность ближе познакомиться с музыкой Вселенной, которая станет понятнее и ближе каждому из вас.

Праздник музыки в старинном соборе

Современное музыкальное пространство — это территория, где происходит взаимопроникновение и смешение стилей. Вы станете свидетелями смелых экспериментов, сохраняя при этом традиции. В старинных стенах собора вы сможете насладиться звучанием органа, гонга и современного перкуссионного инструмента — ханг-драм. Этот инструмент был создан всего в начале XXI века, но уже завоевал популярность благодаря своей уникальности.

Такое музыкальное событие обещает стать настоящим праздником, который не оставит никого равнодушным!

Октябрь
29 октября среда
20:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

