Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыка вселенной Гарри Поттера
Билеты от 900₽
Киноафиша Музыка вселенной Гарри Поттера

Музыка вселенной Гарри Поттера

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Концерт Antonio Orchestra с песочной анимацией

Камерный оркестр Antonio Orchestra под художественным руководством и дирижированием Антона Паисова представит программу с музыкой из культовой серии фильмов «Гарри Поттер». Этот оркестр, основанный в честь великого итальянского композитора и скрипача Антонио Вивальди, недавно отметил пятилетний юбилей и успел заявить о себе разнообразием репертуара, включающего более 50 программ, от барокко до рок-хитов.

Песочная анимация Анны Ивановой
Особенность программы — это уникальное сочетание музыки с песочной анимацией, которую создает один из лучших мастеров Москвы, Анна Иванова. В её руках оживают любимые образы и сцены из «Гарри Поттера», что придаёт концертному исполнению совершенно особенную атмосферу.

Звезды оркестра и сотрудничество с известными музыкантами
Antonio Orchestra активно сотрудничает с признанными российскими дирижерами и солистами-виртуозами, среди которых Геннадий Дмитряк, Станислав Майский, Дмитрий Юровский, Фабио Мастранджело и многие другие. В состав оркестра входят талантливые музыканты, такие как Хироко Нинагава, Леонид Железный, Роман Мормыга и другие, которые придают исполнению каждого произведения уникальность и глубину.

Секрет успеха оркестра
В течение пяти лет существования Antonio Orchestra стал одним из ведущих коллективов на российской сцене, известным своими высококачественными концертами и разнообразием репертуара, включающего как классическую, так и современную музыку.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Open mic: опытные комики
18+
Юмор
Open mic: опытные комики
28 июля в 20:00 Хитрые люди
от 550 ₽
Органные вечера в Кусково. Вивальди «Времена года»
6+
Классическая музыка
Органные вечера в Кусково. Вивальди «Времена года»
23 июля в 19:00 Усадьба Кусково и музей керамики
от 650 ₽
Новогодняя песочная сказка Щелкунчик
6+
Классическая музыка
Новогодняя песочная сказка Щелкунчик
28 декабря в 14:00 Малый зал Консерватории
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше