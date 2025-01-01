Музыка вселенной Гарри Поттера

Концерт Antonio Orchestra с песочной анимацией

Камерный оркестр Antonio Orchestra под художественным руководством и дирижированием Антона Паисова представит программу с музыкой из культовой серии фильмов «Гарри Поттер». Этот оркестр, основанный в честь великого итальянского композитора и скрипача Антонио Вивальди, недавно отметил пятилетний юбилей и успел заявить о себе разнообразием репертуара, включающего более 50 программ, от барокко до рок-хитов.

Песочная анимация Анны Ивановой

Особенность программы — это уникальное сочетание музыки с песочной анимацией, которую создает один из лучших мастеров Москвы, Анна Иванова. В её руках оживают любимые образы и сцены из «Гарри Поттера», что придаёт концертному исполнению совершенно особенную атмосферу.

Звезды оркестра и сотрудничество с известными музыкантами

Antonio Orchestra активно сотрудничает с признанными российскими дирижерами и солистами-виртуозами, среди которых Геннадий Дмитряк, Станислав Майский, Дмитрий Юровский, Фабио Мастранджело и многие другие. В состав оркестра входят талантливые музыканты, такие как Хироко Нинагава, Леонид Железный, Роман Мормыга и другие, которые придают исполнению каждого произведения уникальность и глубину.

Секрет успеха оркестра

В течение пяти лет существования Antonio Orchestra стал одним из ведущих коллективов на российской сцене, известным своими высококачественными концертами и разнообразием репертуара, включающего как классическую, так и современную музыку.