Музыка волшебников и героев

Государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской филармонии

Государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской филармонии был создан 6 сентября 2006 года в результате объединения камерного филармонического оркестра и оркестра эстрадно-джазовой музыки «Екатеринодар-бэнд». Это событие стало значимым шагом в развитии музыкальной культуры региона.

Новые горизонты под управлением талантливых дирижеров

Слияние двух коллектива привело к образованию оркестра, который возглавили опытные музыканты Вадим Кузьминский и Михаил Готлиб. Под их руководством оркестр расширил свои художественно-музыкальные возможности, исполняя произведения различных жанров: от классики и оперной музыки до киномузыки и эстрадно-джазовых композиций.

Разнообразие репертуара

Оркестр славится своим разнообразием репертуара, что привлекает внимание широкой аудитории. Зрители могут насладиться как известными классическими произведениями, так и более современными эстрадными композициями. Это делает выступления оркестра уникальными и незабываемыми.

Не упустите возможность насладиться замечательными программами, которые готовит оркестр. Каждое событие обещает быть насыщенным и запоминающимся!