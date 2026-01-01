Музыка Вены. Моцарт, Шуберт, Бетховен

Музыка Вены: классика, которая вдохновляет

Приглашаем любителей классической музыки на концерт, посвященный выдающимся композиторам XVIII–XIX веков. Вена, город, находящийся в центре музыкальной традиции, является родиной таких мастеров, как Гайдн, Моцарт, Бетховен и Шуберт. Эти композиторы оставили неизгладимый след в истории музыки, и их произведения продолжают вдохновлять слушателей по всему миру.

Талантливые исполнители

На сцене выступят:

Заслуженный артист России Виктор Ямпольский (фортепиано)

Заслуженная артистка России Наталия Савинова (виолончель)

Ирина Павлихина (скрипка)

Ведущая концерта - Инна Василиади.

Программа вечера

Прозвучат самые известные произведения венских классиков:

В.А. Моцарт – Соната № 10 си-бемоль мажор для скрипки и фортепиано, KV 378

– Соната № 10 си-бемоль мажор для скрипки и фортепиано, KV 378 Ф. Шуберт – Песни для голоса и фортепиано

– Песни для голоса и фортепиано Л. Бетховен – Соната № 9 для скрипки и фортепиано ля мажор «Крейцерова», соч. 47

– Соната № 9 для скрипки и фортепиано ля мажор «Крейцерова», соч. 47 В.А. Моцарт – Фортепианное трио № 7 соль мажор, KV 564

Подготовьтесь к музыкальному вечеру

Насладитесь незабываемыми мелодиями и откройте для себя шедевры венской музыки. Обращаем внимание, что программа может быть изменена.