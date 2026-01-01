Музыка Вены. Моцарт, Шуберт, Бетховен
Музыка Вены. Моцарт, Шуберт, Бетховен

Возраст 12+
О концерте

Музыка Вены: классика, которая вдохновляет

Приглашаем любителей классической музыки на концерт, посвященный выдающимся композиторам XVIII–XIX веков. Вена, город, находящийся в центре музыкальной традиции, является родиной таких мастеров, как Гайдн, Моцарт, Бетховен и Шуберт. Эти композиторы оставили неизгладимый след в истории музыки, и их произведения продолжают вдохновлять слушателей по всему миру.

Талантливые исполнители

На сцене выступят:

  • Заслуженный артист России Виктор Ямпольский (фортепиано)
  • Заслуженная артистка России Наталия Савинова (виолончель)
  • Ирина Павлихина (скрипка)

Ведущая концерта - Инна Василиади.

Программа вечера

Прозвучат самые известные произведения венских классиков:

  • В.А. Моцарт – Соната № 10 си-бемоль мажор для скрипки и фортепиано, KV 378
  • Ф. Шуберт – Песни для голоса и фортепиано
  • Л. Бетховен – Соната № 9 для скрипки и фортепиано ля мажор «Крейцерова», соч. 47
  • В.А. Моцарт – Фортепианное трио № 7 соль мажор, KV 564

Подготовьтесь к музыкальному вечеру

Насладитесь незабываемыми мелодиями и откройте для себя шедевры венской музыки. Обращаем внимание, что программа может быть изменена.

Июнь
16 июня вторник
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
